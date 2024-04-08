Подсветка ОЗУ либо теплом, либо ультрафиолетовой частью спектра повреждает краску.

Владельцы видеокарт жалуются на RGB-подсветку. RGB-подсветка оперативной памяти является одними из самых популярных светящихся элементов в ПК, но, как оказалось, она может оказаться опасной для другого "железа", пишет портал VideoCardz.

На фотографиях хорошо видны выжженные участки на бэкплейтах видеокарт – там, где к ним прилегает ОЗУ с подсветкой. Сначала можно подумать, что на это место падает свет, но на самом деле речь идет о выжженной краске.

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Точная причина проблемы пока что неизвестна, но, предположительно, речь идет о слишком большом желании производителя удешевить производство при помощи установки светодиодов. Также есть вероятность, что испортить комплектующие могло тепло, выделяемое самими диодами: такая проблема, например, встречается у мощных SSD-накопителей.

На данный момент сообщения касаются в основном видеокарт от ASUS, MSI и Gigabyte. Один из пострадавших даже заменил свою видеокарту только для того, чтобы наблюдать повторение "ожогов", что однозначно указывает на подсветку памяти как на первопричину проблемы.

Удивительно, что подобная проблема не всплыла раньше, ведь ОЗУ с RGB-подсветкой на рынке существует уже много лет.

Ранее Steam назвал самую популярную ПК-сборку среди пользователей в 2024 году. Самой распространенной видеокартой по-прежнему остается GeForce RTX 3060, а подключается такая система чаще всего к монитору с разрешением 1920×1080 пикселей.

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