Всего там 10 устройств.

Компания Xiaomi расширила "черный список" устаревших устройств, которые больше не будут получать новые версии MIUI и апдейты безопасности. Иными словами, использовать их далее может быть небезопасно.

Всего там 10 смартфонов, сообщает Gizmochina.

Сейчас список пополнили Redmi K20, Redmi Note 7, Redmi Note 7S, Redmi Note 7 Pro, Redmi 7, Redmi Y3, Mi Pad 4, Mi Pad 4 Plus, Mi Play и Mi 9 SE.

На странице с обновленным списком отмечается, что Xiaomi стремится предоставлять обновления безопасности в течение двух лет после выхода смартфона. Для референса: Apple уже почти семь лет поддерживает iPhone 6s как программно, так и аппаратно.

Ранее УНИАН делился полным перечнем смартфонов Xiaomi, Redmi и Poco, которые могут рассчитывать на обновление до Android 13 после релиза системы.

Известно, что платформа Android 13 предложит как минимум 4 интересных нововведения по сравнению с актуальной версией фирменной мобильной ОС. Ожидается, что финальная версия "операционки" дебютирует для широкой публики в начале осени.

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