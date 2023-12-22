Пользователи смогут проверить износ аккумулятора, так что оценить состояние аппарата при покупке с рук станет чуточку проще.

В мире Android-смартфонов готовится крупный апдейт, который обещает сделать жизнь пользователей еще удобнее, особенно для покупателей б/у-гаджетов.

Как пишет Android Authority, Google добавила в свежую бета-версию Android 14 (QPR2) функцию анализа состояния аккумулятора. В настройках можно посмотреть количество циклов зарядки, дату изготовления батареи и оставшуюся емкость в процентах.

Также Android будет показывать статус батареи: оригинальный ли аккумулятор используется в телефон, замененный или же система не может распознать, какая батарея применяется. Таким образом, оценить состояние аппарата при покупке с рук станет чуточку проще.

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Такой функционал уже давно есть в iOS и оболочке Samsung, но определить текущее состояние аккумулятора на других Android до сих пор было непросто. Есть специальные приложения, но они предоставляют лишь приблизительные оценки, основанные на данных, собранных в последние дни. Однако эти оценки часто бывают неточными.

Полноценно нововведение для всех заработает с выходом Android 14 QPR2 в марте 2024 года. Обновление поступит на устройства Google Pixel начиная со смартфона Pixel 5a, а позже доберется до Android других производителей.

Выход ОС Android 14 состоялся в ноябре для смартфонов Google Pixel. Теперь смартфоны других производителей обновляются на свои "оболочки". Ранее в этом месяце устройства Xiaomi начали получать HyperOS, которая пришла на замену оболочки MIUI.

Главной особенностью новой ОС является изменение механизма распределения рабочих нагрузок для процессора и "оперативки" – смартфоны станут работать до 30% быстрее и будут более "живучими". Также в Android 14 появился генератор обоев, больше настроек для экрана блокировки, новые виджеты и монохромнная тема.

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