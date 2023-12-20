Это нововведение существенно упрощает обмен данными о местоположении между пользователями Android-смартфонов.

Компания Google внедрила в Android-телефоны новую полезную возможность. Теперь через стандартное приложение "Контакты" можно следить за текущим местонахождением друзей и членов семьи.

Как пишет Phone Arena, для использования этой функции нужно обновить Google Контакты до версии 4.22.37.586680692. Но есть несколько нюансов: функция доступна только тем, кто разрешил отображать свое местоположение на Google Maps в приложении и указали свой адрес Gmail в своих контактных карточках.

Если все условия выполнены, этот человек теперь может поделиться с вами своим местонахождением через "Google Карты", а вы, зайдя в "Контакты", увидите специальную кнопку для отслеживания рядом со стандартными иконками для совершения звонков и отправки СМС.

Видео дня

Таким образом, это небольшое нововведение значительно упрощает обмен данными о местоположении между пользователями Android-смартфонов.

Если ваш Android-телефон не имеет приложения Google Контакты, его можно найти в магазине Play Store. Преимущество этой функции заключается в том, что как только вы найдете местоположение своего друга или члена семьи на картах Google, можно сразу проложить оптимальный маршрут к нему всего в одно касание.

Как сообщал УНИАН, после обновления до ОС Android 14 на смартфонах исчезла полезная функция для быстрого просмотра уведомлений. Если вы часто пользовались нею, возможно, стоит повременить с переходом на новую операционку.

А в iPhone после обновления нашли функцию защиты глаз. Несмотря на свою полезность, Apple никогда сама не упоминала о ней.

Вас также могут заинтересовать новости: