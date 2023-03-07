Аппарат основан на MediaTek Helio G88, а продавать его будут по цене от 163 долларов.

Компания Realme первой среди производителей Android-смартфонов создала решение, которые копирует концепцию Dynamic Island во флагманских iPhone 14.

У Realme данный элемент называется Mini Capsule. На изображениях видно, что он имитируется программно – сама фронтальная камера, как обычно, врезана по центру экрана. Помимо информирования о состоянии зарядки, пока непонятно, как компания намерена использовать собственный аналог Dynamic Island.

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Что же касается остального, у Realme C55 современный дизайн, 6,52-дюймовый IPS экран с частотой 90 Гц, есть основная камера на 64 Мп и аккумулятор на 5000 мАч с 33-ваттной зарядкой.

В качестве аппаратной платформы используется MediaTek Helio G88 с 6 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и накопителем на 128/256 ГБ. За новинку в зависимости от конфигурации просят 163 либо 195 долларов. В продаже с 8 марта.

О Dynamic Island

По мнению многих пользователей и обзорщиков, новое решение с вырезом Dynamic Island, в котором появляются различные уведомления, является лучшим дизайнерским ходом Apple в новейшей истории компании.

В грядущих iPhone 15 Dynamic Island должен стать еще умнее: например, в него можно перетянуть любой файл, и тот добавится в буфер обмена. А при переключении в другое приложение островок предложит "вытянуть" сохраненный файл.

По данным инсайдеров, Dynamic Island будет использован во всех моделях iPhone 15.

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