Премьера Moto Edge X30 Pro ожидается уже в этом месяце.

Бренд Moto, который сегодня принадлежит Lenovo, решил наглядно продемонстрировать, на что способна 200-мегапиксельная камера его грядущего флагмана Edge X30 Pro.

В Сети опубликовали снимок в полном разрешении, сделанный на этот смартфон, который, отметим, первым на рынке обзаведется новейшим датчик изображения Samsung ISOCELL HP1 разрешением 200 Мп.

Что интересно, камера Edge X30 Pro способна делать снимки в полном разрешении, а также в разрешении 50 либо 12,5 Мп благодаря биннингу. Опубликованный снимок как раз таки сделан в разрешении 50 Мп, но с использованием биннинга четырех пикселей в один для наилучшего результата.

Реальное разрешение составляет 6144 х 8192 пикселя, а занимает такое фото в памяти смартфона 13,1 МБ.

Известно, что грядущая новинка также получит 50-МП широкоугольник и телеобъектив на 12 МП с двухкратным оптическим приближением. Впечатлит и фронтальная камера – ее разрешение составит 60 Мп.

Ранее аппарату приписывали флагманский чип Snapdragon 8+ Gen 1 от Qualcomm. При этом у него будет 6.7-дюймовый POLED-дисплей с разрешением FHD+, частотой обновления 144 Гц и поддержкой стандарта HDR10+. Премьера флагмана ожидается в этом месяце.

Вас также могут заинтересовать новости: