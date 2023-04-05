Android-конкуренты уже давно предлагают дисплеи с повышенной плавностью, тогда как владельцам дешевых iPhone все еще приходится довольствоваться 60 Гц.

По информации инсайдера и специалиста по дисплейной индустрии Росса Янга, экраны ProMotion с частотой обновления 120 Гц останутся фишкой Pro-моделей iPhone вплоть до 2025 года.

Таким образом, даже базовые модели следующего года, iPhone 16, будут использовать стандартную панель LTPS с частотой обновления 60 Гц, и только с выходом iPhone 17 все айфоны оснастят дисплеями LTPO с частотой 120 Гц, передает портал GSMArena.

Из этого также следует, что новомодная функция Always-On Display, которая стала одним из главных нововведений в линейке iPhone 14, тоже будет свойственна только самым дорогим айфонам в ближайшие годы. Эта фича уже давно есть в смартфонах на Android и даже имеет там разные хитрости.

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Янг считает, что таким образом Apple хочет сохранить четкое разделение между iPhone Pro и обычными моделями. Возможно в будущем, когда у более дешевых моделей появятся ProMotion-дисплеи, то у Pro-устройств в это время будет, например, подэкранная камера.

Ниже можно увидеть составленную аналитиками дорожную карту Apple:

Чем еще дорогие версии iPhone 15 будут отличаться от дешевых

Уже известно, что все модели iPhone 15 получат вырез Dynamic Island, как в iPhone 14 Pro. Кроме того, все четыре модели этого года будут оснащаться портом USB-C вместо фирменного Lightning.

Говоря об отличиях между обычными и Pro-моделями, известно, что iPhone 15 Pro и Pro Max получат более быстрый процессор A17, увеличенный объем ОЗУ до 8 ГБ и, по слухам, они лишатся физических кнопок. Вместе с тем версия iPhonе 15 Pro Max сменит стальную раму на титановую и получит перископический объектив камеры.

Традиционно, презентация Айфонов пройдет осенью. Весной-летом ожидается премьера 15-дюймового MacBook Air и обновленного Mac Pro. Также ходят слухи о втором поколении AirPods Max и специальной версии AirPods Pro с USB-C

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