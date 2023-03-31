iPhone 15 Pro Max станет первым смартфоном компании Apple, в котором будет использоваться перископический телеобъектив.

Самый топовый айфон в линейке iPhone 15, которая запланирована на этот год, получит объектив типа "перископ", который позволит значительного улучшить оптическое приближение.

Новая информация об объективе-перископе поступила от аналитика Минга-Чи Куо, на счету которого не один правдивый слив информации. Слухи о том, что в iPhone появится перископ, ходят уже несколько лет и фанаты "яблочной" продукции очень ждут этого нововведения – особенно на фоне того, что первые Android-флагманы с перископами появились на рынке еще в 2021 году.

По информации Куо, новый телеобъектив получит сложную систему линз для преломления света, и при сохранении прежних размеров обеспечит не только улучшенное качество фотографий с зумом, но и возможность приближения с кратностью 10× и выше. Текущий iPhone способен только на трехкратное увеличение без потерь.

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Сообщается, что в 15 модельном ряде смартфонов Apple новый перископический объектив получит только самая дорогая модель – 15 Pro Max. При этом с выходом iPhone 16 новая камера доберется и до обычной Pro-версии, отмечает Куо.

Ранее несколько источников, в том числе Минг-Чи Куо, рассказали о масштабном редизайне линейки iPhone 15. Pro-модели полностью откажутся от физических кнопок. Так, на смену привычной кнопки питания и регулировки громкости придет единая панель с виброоткликом, которая будет имитировать ощущение нажатия в духе кнопки "Домой" в iPhone 7.

iPhone 15: что еще известно

Презентация линейки iPhone 15 традиционно состоится в сентябре. Apple уже официально подтвердила, что все будущие айфоны, начиная с iPhone 15, перейдут с Lightning на USB-C. Этого требует закон ЕС об унификации зарядных портов.

По словам источника, iPhone 15 Pro и 15 Pro Max окажутся самыми дорогими смартфонами за всю историю Apple – взамен пользователей ждет большой апдейт. Версии iPhone 15 с приставкой Pro сменят стальную раму на титановую, а также получат производительный чип A17, больше оперативной памяти и твердотельные кнопки регулировки звука.

Ранее несколько источников рассказали, что в 2023 году Apple готовится выпустить флагманский айфон под новым названием и с уникальными функциями. Он придет на смену топовому iPhone Pro Max и получит название iPhone 15 Ultra. Позже появилась информация, что эту модель представят только в рамках линейки iPhone 16 или более поздней версии.

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