Рейтинг не ограничивается только компьютерными процессорами, но и чипами от смартфонов и планшетов.

Авторы издания Macworld протестировали все фирменные процессоры Apple и составили рейтинг их производительности, расположив чипы от самого мощного к самому слабому.

В ходе тестов выяснилось, что M1 Ultra – все еще самый производительный процессор компании, при этом модели с 64 ядрами и 48 ядрами GPU показывают одинаковый результат в многоядерном тестировании.

Представленный ранее в этом месяце M2 Max с 38 ядрами GPU существенно уступает в многопоточной производительности M1 Ultra, но опережает его в одноядерном тестировании. Примечательно, что даже базовый M2 показывает себя в этом режиме лучше.

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Среди мобильных процессоров самым мощным является A16 Bionic в последних флагманских айфонах. Отрыв от A15 Bionic из базового iPhone 14 заметен, но не критичен. На практике пользователи так и вовсе вряд ли увидят разницу в скорости работы смартфонов.

Какие смартфоны и планшеты Apple самые мощные: рейтинг

Ранее команда бенчмарка Antutu составила рейтинг самых производительных устройств Apple под управлением iOS по состоянию на 2022 год. Первое место досталось планшету iPad Pro M2 с 12,9-дюймовым дисплеем и 256 ГБ памяти.

У более современного iPhone 14 Pro, который получил новый процессор A16 Bionic, только шестое место в рейтинге, сразу же за ним – модель 14 Pro Max. Прошлогодний iPhone 13 Pro Max замыкает топ-8. Девятое и десятое место у iPad Pro с процессорами Apple A12Z и A12X.

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