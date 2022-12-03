Рейтинг составлен бенчмарком Antutu на основе тестов.

На днях разработчики популярного бенчмарка Antutu обновили свой традиционный рейтинг самых производительных Android-смартфонов на мировом рынке, а сейчас появился аналогичный рейтинг, но уже устройств Apple под управлением iOS.

Самыми производительными iOS-гаджетами Apple на сегодняшний день являются iPad Pro 6-го поколения на процессоре M2 на 12,9" и 11" дюймов соответственно. Третье место занял iPad Pro 2021 года на 12,9 дюймов.

У более современного iPhone 14 Pro, который получил новый процессор A16 Bionic, только шестое место в рейтинге, сразу же за ним – модель 14 Pro Max. Прошлогодний iPhone 13 Pro Max замыкает топ-8. Девятое и десятое место у iPad Pro с процессорами Apple A12Z и A12X.

Видео дня

Отметим, что показатели смартфонов на Android в тестах Antutu гораздо внушительней. Если Android-"король" Vivo X90 на базе Dimensity 9200 набирает почти 1,2 млн баллов, то самый мощный смартфон Apple iPhone 14 Pro не сумел даже преодолеть отметку в 1 млн.

iPad Pro 2022 – самый продвинутый планшет Apple

В конце октября Apple выпустила новый базовый iPad, который наконец выполнен в современном дизайне, и шестое поколение планшетов iPad Pro на процессоре M2. По факту это те же планшеты, что и в прошлом году, но теперь более мощнее и с переработанным дизайном.

Кроме того, владельцы айпадов уже могут обновить свои совместимые устройства до iPadOS 16.1. Ключевое нововведение здесь – новый режим многозадачности Stage Manager, позволяющий быстрее переключаться между активными окнами, приложениями и группами приложений.

Вместе с тем Apple обновила Safari, приложения "Почта", "Сообщения", "Фото" и FaceTime, а также внедрила новый менеджер паролей Passkeys.

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