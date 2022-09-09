Список поддерживаемых устройств, по сравнению с прошлым поколением ОС, слегка изменился.

На следующий день после анонса iPhone 14 и других новинок компания Apple раскрыла дату релиза новых операционных систем для своих устройств.

Обновленная iOS 16 станет доступна уже в следующий понедельник, 12 сентября, для всех устройств, кроме моделей младше iPhone 8 – из списка поддерживаемых устройств ожидаемо пропали линейки iPhone 6S и "семерка".

Полный список устройств, которые получат iOS 16:

iPhone 8, 8 Plus;

iPhone X;

iPhone Xr;

iPhone Xs, Xs Max;

iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max;

iPhone SE 2020;

iPhone 12, 12 mini, 12 Pro, Pro Max;

iPhone 13, 13 mini, 13 Pro, Pro Max;

iPhone SE 2022.

Само собой, новые модели iPhone 14 изначально работают на iOS 16. Система предложит ряд улучшенных функций, в том числе экран блокировки с новыми виджетами и "живые" оповещения. А еще в новой версии iOS наконец вернулся индикатор заряда батареи в процентах.

Видео дня

В этот же день, 12 сентября, фирменные часы Apple начнут получать watchOS 9. Apple Watch 3 более не поддерживаются, обновятся только следующие девайсы:

Apple Watch Series 4

Apple Watch Series 5

Apple Watch SE

Apple Watch Series 6

Apple Watch Series 7

Что касается iPadOS 16 и macOS 13 Ventura, обе системы выйдут только через месяц – в октябре. Точную дату релиз сообщать на октябрьском ивенте, где и покажут новые планшеты, "маки" и "макбуки".

Если вы пропустили первую в 2022 осеннюю презентацию Apple, УНИАН подготовил большой материал с итогами презентации новинок купертиновцев.

Вас также могут заинтересовать новости: