На следующий день после анонса iPhone 14 и других новинок компания Apple раскрыла дату релиза новых операционных систем для своих устройств.
Обновленная iOS 16 станет доступна уже в следующий понедельник, 12 сентября, для всех устройств, кроме моделей младше iPhone 8 – из списка поддерживаемых устройств ожидаемо пропали линейки iPhone 6S и "семерка".
Полный список устройств, которые получат iOS 16:
- iPhone 8, 8 Plus;
- iPhone X;
- iPhone Xr;
- iPhone Xs, Xs Max;
- iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max;
- iPhone SE 2020;
- iPhone 12, 12 mini, 12 Pro, Pro Max;
- iPhone 13, 13 mini, 13 Pro, Pro Max;
- iPhone SE 2022.
Само собой, новые модели iPhone 14 изначально работают на iOS 16. Система предложит ряд улучшенных функций, в том числе экран блокировки с новыми виджетами и "живые" оповещения. А еще в новой версии iOS наконец вернулся индикатор заряда батареи в процентах.
В этот же день, 12 сентября, фирменные часы Apple начнут получать watchOS 9. Apple Watch 3 более не поддерживаются, обновятся только следующие девайсы:
- Apple Watch Series 4
- Apple Watch Series 5
- Apple Watch SE
- Apple Watch Series 6
- Apple Watch Series 7
Что касается iPadOS 16 и macOS 13 Ventura, обе системы выйдут только через месяц – в октябре. Точную дату релиз сообщать на октябрьском ивенте, где и покажут новые планшеты, "маки" и "макбуки".
Если вы пропустили первую в 2022 осеннюю презентацию Apple, УНИАН подготовил большой материал с итогами презентации новинок купертиновцев.