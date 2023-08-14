Все новинки уже доступны для покупки в Китае, позже они доберутся и до Европы.

Xiaomi провела в Китае большой августовский ивент, на котором показала новые гаджеты. Среди них – новый складной смартфон и доступный флагман от Redmi, фитнес-браслет и гигантский планшет размером с ноутбук.

Xiaomi Mix Fold 3

У новинки OLED-экраны диагональю 8.03 дюйма внутри и 6.56-дюймовый снаружи – оба работают при кадровой частоте 120 Гц. Шарнир изготовлен из комбинации высокопрочной стали и углеродистой керамики – он позволяет зафиксировать смартфон в полуоткрытом состоянии, а также прошел тесты на 500 000 циклов складываний/раскладываний.

Внутри стоит топовый процессор Snapdragon 8 Gen 2, до 16 ГБ оперативной и до 1 ТБ флеш-памяти. А еще у него в арсенале мощная система камер с оптикой Leica (50Мп+12+10+10) и высокая автономность благодаря аккумулятору емкостью 4800 мАч.

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Продажи в Китае стартуют уже завтра. Стоимость начинается с 8999 юаней (около 45 000 грн).

Xiaomi Pad 6 Max

Планшет получил большущий дисплей, сопоставимый с экраном ноутбука: 14-дюймов с 2.8K-разрешением и частотой 120 Гц. Впрочем, планшет можно превратить в подобие ноутбука не только не словах: это позволяет чехол-клавиатура со встроенным тачпадом.

Начинка тоже топовая: чипсет Snapdragon 8+ Gen 1, до 16 ГБ оперативной и до 1 ТБ постоянной памяти, а также батарейка на 10 000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 67 Вт. Разрешение основной камеры составляет 50+2 Мп, а селфи – 20 Мп.

Продажи и аксессуара, и планшета, уже стартовали. Цена – от 3799 юаней (~20 000 грн).

Redmi K60 Ultra

Настоящий топ за свои деньги: смартфон получил процессор MediaTek Dimensity 9200 Plus с большой испарительной камерой, 144-герцовый дисплей с разрешением 2K, батарею на 5000 мАч с зарядкой 120 Вт и защиту от воды и пыли IP68.

На задней панели устройства находится тройная камера с 50-мегапиксельным сенсором Sony IMX800. Также новинка получила NFC, игровой вибромотор и стереодинамики. Самый доступный Redmi K60 Ultra с 12-256 ГБ памяти оценили в 2599 юаней (~13 200 грн), а версия с 24 ГБ-1 ТБ стоит 3599 (~18 200 грн).

Xiaomi Mi Band 8 Pro

Дизайн остался от прошлого поколения, но без улучшений не обошлось: экран подрос с 1,64 до 1,74 дюйма (60 Гц), а автономность – до двух недель. Пользователям будут доступны разные виджеты и пачка фирменных циферблатов.

Цена – 399 юаней (2000 грн). Столько же стоил и Mi Band 7 Pro на старте продаж.

Ранее в этом месяце Xiaomi также представила один из самых дешевых смартфонов на рынке. У него большой 90-герцовый дисплей, оптимальный процессор и неплохая камера, а оценили его в дешевле 5000 грн.

Между тем, мы уже ждем, когда Xiaomi покажет ОС MIUI 15. На родном рынке ее представят вместе с новыми флагманами Xiaomi 14, а до нас она доберется в начале 2024 года.

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