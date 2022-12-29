В него попал POCO X2, для которого уже тестировали стабильную версию MIUI 13, но так и не выпустили ее.

Xiaomi расширила список смартфонов, официальная поддержка которых прекращается компанией навсегда. Последний раз он обновлялся в конце ноября.

В так называемый список EOL (End-of-Support) попали четыре устройства – Redmi 8, Redmi 8A, Redmi K30 5G и POCO X2. Данные модели больше не получат официальные обновления оболочки MIUI, операционной системы Android и новых патчей безопасности от Google, сообщает портал Gizmochina.

Отдельного внимания заслуживает POCO X2. В апреле этого года Xiaomi приступила к тестированию стабильной версии MIUI 13 на этой модели, но из-за ошибок и прочих проблем так и не выпустила ее. Пользователи до последнего надеялись на обновление, но теперь ясно, что этого никогда не произойдет.

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Отмечается, что со временем необновляемые смартфоны могут оказаться более уязвимыми перед злоумышленниками, поэтому их владельцам рекомендуется перейти на более свежую модель Xiaomi. Энтузиасты же могут воспользоваться кастомными прошивками, благодаря которым можно продлить жизнь мобильному устройству.

Зачем обновлять ПО, если все и так работает нормально

Обновление операционной системы Android – важный процесс, который позволяет исправить множество проблем в работе вашего смартфона, а также привносит новые возможности и лучшую оптимизацию. От простого изменения дизайна интерфейса до закрытия дыр в защите, которые могут способствовать утечке персональных данных пользователя.

Как правило, бесполезных обновлений не бывает, поскольку каждое из них – это улучшение существующей версии системы. УНИАН рассказывал, как обновить Android до последней версии.

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