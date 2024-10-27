Забудьте о Photoshop: ИИ-генератор картинок Midjourney получил важное обновление

Популярная платформа внедрила новый "умный" редактор любых фото и других изображений из интернета.

Стартап Midjourney, который создал одну из самых популярных моделей ИИ, генерирующих картинки по текстовому описанию, начал разворачивать Image Editor. Этот инструмент позволяет редактировать любые картинки из интернета, словно вы работаете в Photoshop, пишет Tom's Guide.

Работает это максимально просто: достаточно выделить нужную область и прописать текстом изменения, которые необходимо внести. Кроме того, с Image Editor можно взаимодействовать через стандартные инструменты, вроде "Ластика".

К слову, ИИ-редактор Midjourney не ограничивается только картинками. Пользователи могут загружать эскизы или рисунки от руки, а затем использовать ИИ, чтобы превратить их в полноценные произведения искусства.

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Еще появилась функция Retexture, которая позволяет повторно текстурировать материалы, поверхности и другие детали. Например, вы можете загрузить изображение гостиной, а затем попросить Midjourney добавить или удалить элементы, изменить текстуру или цвет стен и даже отрегулировать освещение, чтобы создать впечатление, что изображение было сделано ночью.

Разработчики осознают, что такой мощный инструмент связан с определенными рисками: он способен спровоцировать многочисленные нарушения авторских прав и появление дипфейков нового уровня. Поэтому доступ к нему пока что ограничен – его могут использовать только платные подписчики и те, кто уже сгенерировал более 10 000 изображений.

В скором времени компания планирует внедрить различные системы мониторинга, чтобы предотвратить злоупотребления редактором. Возможно, после этого он станет более доступным.

Напомним, недавно создатели Midjourney запустили полноценную работу ее браузерной версии, которая доступна для всех желающих. И даже бесплатно, хоть и с некоторыми ограничениями.

Ка УНИАН уже писал, зимой 2024 года OpenAI представит новую модель ИИ. По ожиданиям разработчиков, эта модель должна выйти на уровень общего искусственного интеллекта (AGI). То есть общение с ней будет напоминать общение с живым человеком.

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