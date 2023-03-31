Генератор изображений слишком часто использовали для создания "дипфейков", что не понравилось ее разработчикам.

Midjourney – компания, стоящая за одноименным популярным ИИ-генератором картинок – приостановила работу бесплатной пробной версии нейроалгоритма. Решение объясняется "слишком высоким спросом".

Однако СМИ предполагают, что всему причиной "дипфейки", сгенерированные с помощью Midjourney. Самыми вирусными стали изображения с Папой Римским Франциском, одетым в пуховик Balenciaga, а также картинки ареста бывшего президента США Дональда Трампа.

Изображения выглядят настолько реалистично, что многие пользователи по всему миру, старшое поколение в частности, поверили в реальность происходящего.

Видео дня

В октябре было объявлено о том, что Midjourney создала черный список слов для запросов. Недавно разработчики расширили этот список, добавив туда слово "арест". Хотя издание The Verge все же смогло обойти ограничение через запрос "Дональд Трамп в наручниках, окруженный полицией".

Напомним, ранее в этом месяце Midjourney обновилась до пятой версии – теперь картинки не отличить от реальных фото. Разработчики повысили детализацию, скорость работы и уровень проработки лиц. Кроме того, ИИ начал лучше "понимать" запросы.

Как теперь пользоваться Midjourney

Генерировать картинки по-прежнему можно, но для этого придется платить. Самый доступный план Midjourney стоит $10 в месяц. За эти деньги сервис выделяет 3,3 часа процессорного времени в месяц и позволяет выполнять три одновременных задания.

Впрочем, Midjourney является не единственной нейросетью, способной генерировать изображения по текстовому описанию. УНИАН делился подборкой лучший нейросетей, которые рисуют по словам. Для достижения невероятного результата не обязательно уметь рисовать – достаточно просто правильно сформулировать текстовый запрос или подобрать уже существующие картинки.

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