С запуском веб-версии нейросеть обзавелась более понятным и интуитивным интерфейсом.

Создатели нашумевшей нейросети Midjourney запустили полноценную работу ее браузерной версии, которая доступна для всех желающих. И даже бесплатно, хоть и с некоторыми ограничениями.

Залогинившись на сайте пользователи могут отправить 25 запросов на создание картинок, на каждый из которых нейросеть сделает по четыре примера. Дальше придется оформлять платную подписку или создавать новый аккаунт.

Как создавать картинки в браузере через Midjourney

Зайдите на сайт Midjourney и авторизуйтесь через Discord или Google;

Нажмите "Create" в левом верхнем углу;

Введите текстовый запрос в строке сверху, желательно на английском языке, и нажмите Enter;

Дождитесь генерации. Там же можно редактировать уже созданные нейросетью изображения.

Ранее создавать картинки через Midjourney можно было только в Discord в виде команд чат-боту. С запуском сайта нейросеть получила более удобный и интуитивный пользовательский интерфейс. Как долго продлится эта акция, пока не сообщается.

Видео дня

Ранее УНИАН составил подборку бесплатных и простых в использовании нейросетей для генерации картинок. Это идеальные варианты для тех, кому Midjourney или Stable Diffusion показался слишком сложным.

Также рассказывали о "завирусившейся" нейросети, которая делает из текста сразу готовую песню. Добавьте текст, выберите тематику, стиль, жанр – остальное нейросеть сделает за вас.

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