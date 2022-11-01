Пользователи приложения "Мой Киевстар" сталкиваются с проблемами во время использования.
Как предупредили в компании, проблемы наблюдаются с утра вторника, 1 ноября.
"Друзья, сегодня примерно с 9 утра у части наших клиентов могут возникать ограничения во время пополнения счета, смены тарифа или в пользовании приложением "Мой Киевстар", – говорится в сообщении.
В "Киевстар" подчеркнули, что IT-специалисты уже работают над возобновлением работы этих дополнительных сервисов.
"Наши основные услуги, в том числе звонки и мобильный интернет работают в обычном режиме", – добавили в компании и извинились за временные сложности.
Перебои со связью в Украине
Ранее в "Киевстар" предупредили, что на фоне энергетического кризиса, вызванного ракетными ударами России по энергосистеме Украины, при длительном отсутствии электроснабжения могут возникнуть проблемы со связью.
Там рассказали, что базовых станций хватит лишь на 20% сети оператора в крупных городах.