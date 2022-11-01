IT-специалисты уже работают над возобновлением работы дополнительных сервисов.

Пользователи приложения "Мой Киевстар" сталкиваются с проблемами во время использования.

Как предупредили в компании, проблемы наблюдаются с утра вторника, 1 ноября.

"Друзья, сегодня примерно с 9 утра у части наших клиентов могут возникать ограничения во время пополнения счета, смены тарифа или в пользовании приложением "Мой Киевстар", – говорится в сообщении.

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В "Киевстар" подчеркнули, что IT-специалисты уже работают над возобновлением работы этих дополнительных сервисов.

"Наши основные услуги, в том числе звонки и мобильный интернет работают в обычном режиме", – добавили в компании и извинились за временные сложности.

Перебои со связью в Украине

Ранее в "Киевстар" предупредили, что на фоне энергетического кризиса, вызванного ракетными ударами России по энергосистеме Украины, при длительном отсутствии электроснабжения могут возникнуть проблемы со связью.

Там рассказали, что базовых станций хватит лишь на 20% сети оператора в крупных городах.

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