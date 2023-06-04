OnePlus Nord N20 – лучший бюджетный смартфон для покупки в 2023 году / фото OnePlus

Телефоны на Android премиум-класса могут стоить 1000 долларов и выше, но более дешевые модели по-прежнему могут предлагать почти все функции, которые вы хотели бы иметь в телефоне. Редакция портала The New York Times выбрала 4 бюджетные модели с лучшими для их ценовой категории характеристиками.

Как говориться в публикации, ключевыми критериями при отборе стали пять факторов: производительность и батарея, дисплей, камера, дизайн/качество сборки, а также программная поддержка.

Лучшим бюджетным смартфоном для покупки в 2023 назвали OnePlus Nord N20 5G с модными сейчас плоскими гранями в стиле Айфонов. 

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В плане "железа" он мощнее, чем бюджетные телефоны Samsung, а его AMOLED -экран с разрешением 1080p четче, чем у конкурентов в этом ценовом диапазоне, которые обычно имеют IPS-дисплеи с более низким разрешением и худшей контрастностью.

N20 5G также предлагает датчик отпечатков пальцев на дисплее, что является редкостью для бюджетных телефонов. Покупателям доступно обновление до Android 12, а также обновления безопасности на протяжении еще трех лет (до весны 2025 года). На выходе в апреле 2022 года он стоил 280 долларов, но с того момента подешевел до 200 долларов.

OnePlus Nord N20 5G

Второе место отдали Samsung Galaxy A14 5G, который вышел в начале 2023 года. На сегодня это один из самых доступных телефонов линейки Galaxy. У него большой 6,6-дюймовый экран, самый лучший программный софт и достойная камера по цене дешевле $200.

Samsung также обещает несколько крупных апдейтов One UI в будущем с четырехлетней поддержкой обновлений (до начала 2027 года). Упоминается, что большинство бюджетных телефонов могут похвастаться только половиной этого функционала.

Samsung Galaxy A14 5G

Тройку бюджетников замыкает Google Pixel 6a. Он стоит дороже, чем другие модели в списке и скорее относится к среднебюджетному сегменту, но даже там ни одно другое устройство не может потягаться с "гуглфоном" в плане камеры, софта и производительности. Google также гарантирует обновления безопасности до лета 2027 года.

Тем не менее, Pixel 6a отстает от конкурентов по времени автономной работы, также у него нет разъема для наушников.

Google Pixel 6a

На четвертое место определили Galaxy A03s – один из самых доступных смартфонов в линейке Samsung. У него большой аккумулятор, тройная камера и довольно крупный дисплей формата Infinity-V. 

И, несмотря на низкую цену – 130 долларов на старте – Samsung не скупится на обновления: A03s будет получать обновления до начала 2026 года, то есть полная поддержка в течение четырех лет с момента запуска, что неслыханно для такого дешевого телефона.

Samsung Galaxy A03s

Если вы в поисках мощной начинки, УНИАН делился рейтингом самых мощных смартфонов на рынке. В 2023 году рейтинг флагманов возглавляет iQOO Neo 8 Pro, который стал первым в мире аппаратом на базе нового процессора Dimensity 9200+. На втором месте разместился OnePlus 11, а замкнул тройку Oppo Find X6 Prо.

Также недавно Motorola представила свою новую "раскладушку" с большущим дисплеем на всю крышку – на нем появляются уведомления и прочая полезная информация, а во время съемки он становится цифровым зеркалом. 

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