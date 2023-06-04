В список попали модели от OnePlus, Samsung и Google, тогда как устройствам Xiaomi места в рейтинге не нашлось.

Телефоны на Android премиум-класса могут стоить 1000 долларов и выше, но более дешевые модели по-прежнему могут предлагать почти все функции, которые вы хотели бы иметь в телефоне. Редакция портала The New York Times выбрала 4 бюджетные модели с лучшими для их ценовой категории характеристиками.

Как говориться в публикации, ключевыми критериями при отборе стали пять факторов: производительность и батарея, дисплей, камера, дизайн/качество сборки, а также программная поддержка.

Лучшим бюджетным смартфоном для покупки в 2023 назвали OnePlus Nord N20 5G с модными сейчас плоскими гранями в стиле Айфонов.

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В плане "железа" он мощнее, чем бюджетные телефоны Samsung, а его AMOLED -экран с разрешением 1080p четче, чем у конкурентов в этом ценовом диапазоне, которые обычно имеют IPS-дисплеи с более низким разрешением и худшей контрастностью.

N20 5G также предлагает датчик отпечатков пальцев на дисплее, что является редкостью для бюджетных телефонов. Покупателям доступно обновление до Android 12, а также обновления безопасности на протяжении еще трех лет (до весны 2025 года). На выходе в апреле 2022 года он стоил 280 долларов, но с того момента подешевел до 200 долларов.

Второе место отдали Samsung Galaxy A14 5G, который вышел в начале 2023 года. На сегодня это один из самых доступных телефонов линейки Galaxy. У него большой 6,6-дюймовый экран, самый лучший программный софт и достойная камера по цене дешевле $200.

Samsung также обещает несколько крупных апдейтов One UI в будущем с четырехлетней поддержкой обновлений (до начала 2027 года). Упоминается, что большинство бюджетных телефонов могут похвастаться только половиной этого функционала.

Тройку бюджетников замыкает Google Pixel 6a. Он стоит дороже, чем другие модели в списке и скорее относится к среднебюджетному сегменту, но даже там ни одно другое устройство не может потягаться с "гуглфоном" в плане камеры, софта и производительности. Google также гарантирует обновления безопасности до лета 2027 года.

Тем не менее, Pixel 6a отстает от конкурентов по времени автономной работы, также у него нет разъема для наушников.

На четвертое место определили Galaxy A03s – один из самых доступных смартфонов в линейке Samsung. У него большой аккумулятор, тройная камера и довольно крупный дисплей формата Infinity-V.

И, несмотря на низкую цену – 130 долларов на старте – Samsung не скупится на обновления: A03s будет получать обновления до начала 2026 года, то есть полная поддержка в течение четырех лет с момента запуска, что неслыханно для такого дешевого телефона.

Если вы в поисках мощной начинки, УНИАН делился рейтингом самых мощных смартфонов на рынке. В 2023 году рейтинг флагманов возглавляет iQOO Neo 8 Pro, который стал первым в мире аппаратом на базе нового процессора Dimensity 9200+. На втором месте разместился OnePlus 11, а замкнул тройку Oppo Find X6 Prо.

Также недавно Motorola представила свою новую "раскладушку" с большущим дисплеем на всю крышку – на нем появляются уведомления и прочая полезная информация, а во время съемки он становится цифровым зеркалом.

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