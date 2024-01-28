Ничего скачивать или устанавливать не нужно – достаточно набрать короткий номер в "звонилке". Проверьте, как это работает на вашем девайсе.

Проблема, которая наверняка знакома многим пользователям – постоянные уведомления о том, что память смартфона забита. Особенно если речь идет о старенькой модели с 64 Гбайт памяти.

Если память заполнена, а удалять уже банально нечего, в Android есть скрытая папка, куда сохраняется информация о всех системных ошибках. В зависимости от срока эксплуатации телефона и сколько приложений на него установлено, она может разрастись до одного гигабайта и даже больше.

Папка называется SysDump. Проблема в том, что ее нельзя найти в настройках, но все же есть способ очистить ее инженерной командой, которая изначально предназначалась для разработчиков и тестировщиков.

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Как очистить память смартфона с помощью секретного кода

Откройте стандартное приложение "Телефон" (звонилку) и введите код *#9900#. После этого нажмите на кнопку Delete dumpstate / logcat.

Далее запустится процесс очистки – в зависимости от количества ошибок, он может занять вплоть до пяти минут. При этом на экране ничего отображаться не будет – нужно просто подождать. Затем появится сообщение, что очистка завершена.

После этого зайдите в настройках в"Память устройства", чтобы определить, сколько места удалось освободить. Как правило, таким нехитрым способом удается освободить 400-600 Мб, но это далеко не предел.

Стоит отметить, что данный код срабатывает далеко не на всех моделях смартфонов, но как минимум на Samsung и Xiaomi он точно есть. Так или иначе попробовать стоит, ведь это не отнимет у вас много времени.

Если ничего не изменилось, попробуйте очистить память телефона путем удаления кэша в мессенджерах. Вы удивитесь, но у современных мессенджеров, в том числе Telegram, есть удивительный талант засорять пространство.

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