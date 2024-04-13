Презентация Nothing Ear и Ear (a) состоится 18 апреля.

Компания Nothing готовит обновление своих беспроводных наушников. Nothing Ear станут новым флагманом бренда, тогда как Ear (a) будут стоить дешевле и получат яркую желтую расцветку.

Свежий инсайд демонстрирует много официальных рендеров будущих новинок со всех сторон. Согласно им, Nothing Ear будут очень похожи на AirPods Pro в плане формы и посадки в ухе.

Рендеры Nothing Ear:

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Рендеры Nothing Ear (a):

Стоимость и характеристики новинок уже известны. Модель Nothing Ear будет иметь защиту IP54/IPX2, автономность составит 7,5 часа (с выключенным ANC) и 33 часа (с помощью кейса). Продаваться они будут за 149 евро.

Младшая версия Nothing Ear (a) выйдет за 99 евро и получит активный шумодав, поддержку быстрой зарядки, защиту IP54/IP55 и автономность до 8 часов без подзарядки и до 38 часов с кейсом. Презентация новинок состоится 18 апреля.

Напомним, в марте этого года компания выпустила Nothing Phone (2a). Этот недорогой Android-смартфон получил флагманские характеристики, при этом сохранив свой узнаваемый стиль. За свой ценник это очень достойный аппарат.

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