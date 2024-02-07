Модель поставляется с IPS-экраном на 23,8 дюйма и поддерживает кадровую частоту 100 Гц.

Компания Xiaomi пополнила свой ассортимент мониторов новой доступной моделью A24i (P24FBA-RAGL). Это переименованный Redmi Display A24 для глобального рынка, который подойдет как для офисного использования, так и для видеоигр, пишет Gizmochina.

Монитор предлагает 23,8-дюймовую IPS-панель с разрешением 1080p, 99% охват цветового пространства sRGB, яркость 250 нит и время отклика 6 мс. Частота обновления составляет 100 Гц – у обычных мониторов, напомним, она 60 Гц.

Среди прочих особенностей – технология Low Blue Light, которая уменьшает интенсивность вредного синего излучения от подсветки и снижает нагрузку на глаза во время длительного использования. Для подключения к компьютеру есть разъемы HDMI и Displayport 1.4, также монитор поставляется с регулируемой по наклону подставкой.

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Monitor A24i уже появился в каталоге на глобальном сайте Xiaomi, но точная цена пока не разглашается. К слову, Redmi Display A24 вышел за 499 юаней (~2500 грн).

Ранее в 2024 году Xiaomi уже выпустила самый дешевый роутер на сегодня с поддержкой Wi-Fi 7. Вскоре на рынке появится много устройств с поддержкой нового стандарта Wi-Fi – и для них понадобится соответствующий роутер.

Подбор монитора для компьютера – это всегда непросто. А если это игровой – вдвойне. Авторитетные эксперты с ютуб-канала Hardware Unboxed поделились своим мнением о лучших игровых мониторах на сегодняшний день.

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