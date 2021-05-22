Британский миллиардер и основатель Virgin Galactic сэр Ричард Брэнсон подтвердил, что два пилота и исследовательский груз NASA достигли космоса.

Компания Virgin Galactic осуществила запуск пилотируемого шаттла из Нью-Мексико, в перспективе компания рассчитывает организовать туристические полеты.

На корабле находятся два пилота. Британский миллиардер и основатель Virgin Galactic сэр Ричард Брэнсон подтвердил, что два пилота и исследовательский груз NASA достигли космоса.

Virgin Galactic рассчитывает начать коммерческую эксплуатацию в следующем году, передает kommersant со ссылкойна AP. На фоне сообщений о предстоящем субботнем пуске акции Virgin Galactic росли в цене.

Предыдущие запуски

В декабре 2020 года компьютерные неполадки, вызванные электромагнитными помехами, помешали правильному пуску. Вместо этого корабль и два его пилота были вынуждены немедленно совершить посадку.

В начале 2021 года космическая компания Virgin Orbit Ричарда Брэнсона со второй попытки успешно запустила в космос ракету с борта лайнера Boeing 747–400. Ракета со спутниками NASA была запущена из-под крыла самолета-носителя Boeing под названием Cosmic Girl.

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Автор: Ирина Погорелая