Компания Virgin Galactic осуществила запуск пилотируемого шаттла из Нью-Мексико, в перспективе компания рассчитывает организовать туристические полеты.
На корабле находятся два пилота. Британский миллиардер и основатель Virgin Galactic сэр Ричард Брэнсон подтвердил, что два пилота и исследовательский груз NASA достигли космоса.
Virgin Galactic рассчитывает начать коммерческую эксплуатацию в следующем году, передает kommersant со ссылкойна AP. На фоне сообщений о предстоящем субботнем пуске акции Virgin Galactic росли в цене.
Amazing footage of @VirginGalactic’s third spaceflight https://t.co/8e6XB6bfeb#UNITY21pic.twitter.com/zWgLvH679e— Richard Branson (@richardbranson) May 22, 2021
Предыдущие запуски
В декабре 2020 года компьютерные неполадки, вызванные электромагнитными помехами, помешали правильному пуску. Вместо этого корабль и два его пилота были вынуждены немедленно совершить посадку.
В начале 2021 года космическая компания Virgin Orbit Ричарда Брэнсона со второй попытки успешно запустила в космос ракету с борта лайнера Boeing 747–400. Ракета со спутниками NASA была запущена из-под крыла самолета-носителя Boeing под названием Cosmic Girl.
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