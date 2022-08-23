Обновление KB5012170 от 16 августа лучше пока не устанавливать.

Пользователи жалуются на актуальный патч Windows, которой Microsoft начала рассылать 16 августа. Обновление KB5012170 устраняет мелкие баги, но в некоторых случаях может доставить массу проблем либо вовсе заблокировать компьютер.

Об этом пишет портал PC Gamer.

Согласно небольшой выборке, 2% из 400 обследованных ПК столкнулись с невозможностью зайти в систему после установки KB5012170. Закрытие доступа происходит через BitLocker – нетрудно предположить, что большинство пользователей понятия не имеют, что это и где брать ключ. Microsoft поспешила разместить страницу с инструкцией, но для этой операции понадобится еще один компьютер под рукой.

Также сообщается, что актуальный патч принес и проблемы с безопасностью, хотя должен был их решить. Как отмечают журналисты, именно из-за таких апдейтов автообновления виндовс лучше отключать и ставить лишь при необходимости.

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