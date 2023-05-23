Отдельные пользователи жалуются на спонтанную перезагрузку компьютера и не работающий Wi-Fi.

Microsoft выпустила очередное обновление для Windows, которое приводит к ряду проблем, сообщают пользователи на Reddit и форумах. Проблемным оказался патч KB5026361 для Windows 10,

Согласно источнику, самые серьезные жалобы сводятся к двум проблемам – компьютеры пользователей "превращается в кирпич" или выдают синий "экран смерти" (BSoD) после обновления. Ошибки связаны либо с драйвером диспетчера фильтров FltMgr.sys, либо с повреждением bootcat.cache

Другие пользователи Windows 10 сталкиваются с уже знакомой многим проблемой – сбоем при установке обновления, сопровождаемым ошибкой 0x800f0922. Вдобавок ко всему, есть различные жалобы, такие как спонтанная перезагрузка компьютера, зависания на этапе ввода пароля, прекращение работы Wi-Fi пароля и так далее.

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Сообщается, что многим пользователям помогло удаление последнего патча обновления Windows. Для этого:

перейдите по пути "Настройки" → "Обновление и безопасность" → "Просмотр журнала обновлений" → "Удалить обновления".

найдите в списке KB5026361 и выберите опцию "Удалить".

также рекомендуется отключить автообновления, иначе патч вернется.

Сама Microsoft пока никак не отреагировала на жалобы пользователей, так что будет ли исправление в ближайшее время – неизвестно.

Пора переходить на Windows 11

Накануне Microsoft объявила, что Windows 10 больше не будет получать функциональные нововведения – только исправления ошибок и патчи безопасности. Полностью поддержка системы закончится в 2025 году.

Само собой, на этом фоне компания порекомендовала своим пользоваться перейти на последнюю Windows 11. Тех, кто будет придерживаться старой операционной системы, ожидает постепенное ухудшение функциональности их устройств.

Ранее УНИАН сообщал, что в приложении "Фото" на Windows 11 появилась новая полезная функция, которая помогает за считанные секунды удалить дефекты или ненужные объекты с фотографии. Она называется Spot Fix или "Точечное исправление".

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