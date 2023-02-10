Бизнесмен не обрадовался новости, что после покупки твиттера общественный интерес к его персоне стал слабеть.

Новый владелец и СЕО Twitter Илон Маск уволил ведущего инженера компании после его заявления о том, что бизнесмен теряет популярность на платформе.

Отмечается, что инцидент произошел 7 февраля, когда Маск собрал группу инженеров Twitter, чтобы узнать, почему его число просмотров в твиттере в последние месяцы идет на спад. В частности, бизнесмен был возмущен тем, что у него более 100 млн подписчиков, но при этом он собирает лишь десятки тысяч реакций.

Сотрудники показали Маску внутренние данные о взаимодействии с его аккаунтом, а также диаграмму из Google Трендов, которые свидетельствуют о том, что общественный интерес к нему падает. Согласно предоставленной информации, популярность Маска была на пике в апреле прошлого года, когда он предложил сделку Twitter, и с того времени упала более чем в 10 раз.

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Маск, как пишут СМИ, не очень хорошо воспринял эту новость и решил просто уволить инженера, выразившего свое мнение. Другим сотрудникам он приказал отслеживать, сколько раз каждый из его твитов попадает в рекомендации – участникам встречи не удалось убедить Маска в том, что снижение числа просмотров у него не связано с проблемами в алгоритме Twitter.

Напомним, в конце декабря Twitter добавил счетчик просмотров для публикаций. По мнению Маска, это демонстрирует, насколько оживленнее твиттер, чем может показаться.

Как изменился Twitter после покупки Маском

Илон Маск пришел на должность генерального директора Twitter менее чем три месяца назад, но уже успел перевернуть компанию и ее соцсеть вверх дном. За это время Маск успел уволить ключевых топ-менеджеров, сократил численность персонала на 50%, отменил пожизненные баны и потерял важных рекламодателей.

Миллиардера обвиняют в том, что он испортил корпоративную "твитерскую" культуру, которую компания строила в течение 16 лет, а вместе с ней и имидж соцсети, основанный на доверии пользователей. УНИАН пересказывал расследование The Verge, в котором представлена подробная хроника событий.

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