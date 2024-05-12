В список вошли Android-флагманы, Айфоны, лучшие устройства по части автономности/камер и т.д.

Редакция портала TechRadar подвела промежуточные итоги 2024 года и перечислила лучшие смартфоны на рынке. Список разделили на 11 категории, куда вошли флагманы, доступные флагманы, лучшие айфоны, самые дешевые гаджеты и т.д.

Посмотрим, что выбрали эксперты.

Лучший iPhone для большинства – iPhone 15. Сверхбыстрый чипсет A16 Bionic, порт USB-C, основная камера 48 Мп и Dynamic Island гарантируют, что впервые за долгое время базовый айфон предлагает потрясающее соотношение цены и качества.

– iPhone 15. Сверхбыстрый чипсет A16 Bionic, порт USB-C, основная камера 48 Мп и Dynamic Island гарантируют, что впервые за долгое время базовый айфон предлагает потрясающее соотношение цены и качества. Лучший премиум-iPhone – iPhone 15 Pro Max. У него еще круче процессор, продвинутая камера с 5-кратным зумом и прочный титановый корпус.

– iPhone 15 Pro Max. У него еще круче процессор, продвинутая камера с 5-кратным зумом и прочный титановый корпус. Лучший Android для большинства – Google Pixel 8. Это надежный и простой Android с топовым набором камер и функциями ИИ, которые стали еще лучше с момента запуска телефона. А поддерживать обновлениями его будут целых семь лет.

– Google Pixel 8. Это надежный и простой Android с топовым набором камер и функциями ИИ, которые стали еще лучше с момента запуска телефона. А поддерживать обновлениями его будут целых семь лет. Лучший премиум-Android – Samsung Galaxy S24 Plus. Он имеет огромный дисплей и превосходные камеры, что делает его оптимальным выбором для Android премиум-класса и одним из лучших смартфонов Samsung в истории.

– Samsung Galaxy S24 Plus. Он имеет огромный дисплей и превосходные камеры, что делает его оптимальным выбором для Android премиум-класса и одним из лучших смартфонов Samsung в истории. Лучший смартфон для фото – Samsung Galaxy S24 Ultra. Это фактически полноценный фотоаппарат с множеством объективов, который помещается в кармане. Ни один другой камерофон на рынке не является столь универсальным и функциональным.

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Лучший смартфон по автономности – OnePlus 12R. Время автономной работы этого телефона больше, чем у любого другого телефона, который TechRadar тестировал за последние несколько лет. А еще у него крутой экран, отличные камеры и быстрая зарядка.

– OnePlus 12R. Время автономной работы этого телефона больше, чем у любого другого телефона, который TechRadar тестировал за последние несколько лет. А еще у него крутой экран, отличные камеры и быстрая зарядка. Лучший складной смартфон – OnePlus Fold. Модель может похвастаться топовым дизайном, дисплеем и набором камер по сравнению с основными конкурентами из Google и Samsung, что делает его лучшим складным телефоном, доступным на сегодняшний день.

– OnePlus Fold. Модель может похвастаться топовым дизайном, дисплеем и набором камер по сравнению с основными конкурентами из Google и Samsung, что делает его лучшим складным телефоном, доступным на сегодняшний день. Лучший недорогой смартфон – Google Pixel 7. Это устройство обладает всеми необходимыми характеристиками и шикарным фотовозможностями, а стоит при этом не дороже упрощенной Pixel 7A.

Лучший смартфон с ИИ – Google Pixel 8 Pro. У него превосходные камеры, но именно функции искусственного интеллекта, такие как фильтр вызовов и волшебный редактор фотографий, выделяют этот телефон.

– Google Pixel 8 Pro. У него превосходные камеры, но именно функции искусственного интеллекта, такие как фильтр вызовов и волшебный редактор фотографий, выделяют этот телефон. Лучший смартфон для игр – ASUS ROG Phone 8 Pro, Аппарат с мощным процессором и топовой системой охлаждения, который "выходят за рамки игр" и предлагает премиум-функции для широкой аудитории.

– ASUS ROG Phone 8 Pro, Аппарат с мощным процессором и топовой системой охлаждения, который "выходят за рамки игр" и предлагает премиум-функции для широкой аудитории. Самый красивый смартфон – OnePlus 12. Это комбинация уникальной мраморной или блестящей черной отделки, культового выступа камеры и текстуры вокруг. Он также отлично работает, поэтому если вы устали от однообразных смартфонов, это отличный вариант.

Ранее Motorola представила среднебюджетный смартфон Moto G Stylus (2024), одной из фишек которого стал комплектный стилус. По сути, это бюджетная и единственная альтернатива Samsung Galaxy S24 Ultra, который продается от 1199 долларов.

А популярный бенчмарк AnTuTu составил рейтинг народных смартфонов – ими владельцы довольны больше всего. Кроме флагманов в топ-3 пробился недорогой аппарат Honor.

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