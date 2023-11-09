Несмотря на выход новеньких iPhone, лидирующую позицию занимает представленный еще весной аппарат Huawei.

Фотовозможности – один из предопределяющих факторов в выборе смартфона. Если вы высоко цените качество снимков, авторы DxOMark, которые регулярно тестируют смартфоны по разным критериям, обновили топ лучших девайсов с самой крутой камерой в 2023 году.

Несмотря на выход многих топовых камерофонов Huawei P60 Pro по-прежнему занимает лидирующую строчку топа DxOMark. Он получил тройную камеру 48+48+13Мп с топовой оптикой и алгоритмами постобработки изображений. Кроме того, по сравнению с конкурентами, девайс стоит в разы дешевле.

Второе и третье место делят iPhone 15 Pro и 15 Pro Max. Камера в них стала еще лучше по сравнению с моделями 2022 года, которые считаются одними из лучших на рынке. Один объектив на 48 мегапикселей и два модуля на 12 мегапикселей творят чудеса. А в 15 Pro Max еще добавили пятикратный оптический зум.

Далее идет Google Pixel 8 Pro. Новое поколение получило обновленную камеру на 50, 48 и 48 мегапикселей, также добавили 5Х оптический зум как у iPhone 15 Pro Max и более быстрый автофокус. А в фирменном приложении появилось много ИИ-фич.

Замыкает пятерку Oppo Find X6 Pro. Он получил камеру с объективами 50+50+50 мегапикселей, созданную в партнерстве с Hasselblad, известным шведским производителем камер.

Honor Magic5 Pro, Oppo Find X6, Huawei Mate 50 Pro, Google Pixel 8 и Pixel 7 Pro входят в десятку лучших камерофонов по версии DxOMark.

Видео дня

Отдельно стоит выделить Pixel 8, который занял девятое место, имея всего две камеры – на 50 и 12 мегапикселей. При стартовой цене в $699 это самый дешевый смартфон рейтинга.

Ранее УНИАН делился лайфхаками, которые помогут улучшить качество фото даже на бюджетном смартфоне. Ничего скачивать или устанавливать не нужно – достаточно включить парочку настроек, которые есть у всех по умолчанию.

А если вы в поисках нового смартфона и не знаете с чего начать, популярный бенчмарк AnTuTu делился рейтингом смартфонов, которые предлагают лучшее соотношение цены и производительности. Как отмечают эксперты, под конец осени на рынке можно найти все больше бюджетных флагманов.

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