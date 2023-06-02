Это портативный 27-дюймовый монитор, который переносится в чемодане – и это часть самого монитора.

Компания LG представила на рынке необычный портативный монитор-чемодан StanbyME Go с функциями смарт-телевизоров. Он обладает встроенным аккумулятором, динамиками на 20 Вт и сенсорной матрицей.

Весь комплект весит почти 13 килограмм. В самом чемодане хитрая конструкция, которая удерживает экран, позволяя регулировать угол наклона и высоту, а также фиксировать монитор в вертикальной или горизонтальной ориентации. А в верхней части кейса есть ручка для удобной переноски.

Устройство получило 27-дюймовый ЖК-экран формата Full HD и частотой обновления 60 Гц. Заявлены поддержки Dolby Vision, HDR10 и HLG. Правда, про его яркость ничего не сказано, поэтому непонятно, можно ли будет рассмотреть что-то на улице, но в промоматериалах есть фотографии с пикника.

Работать устройство может как от сети, так и от встроенного аккумулятора, которого хватит максимум на три часа. Операционка – WebOS как у смарт-телевизоров LG. Благодаря этому можно смотреть YouTube и Netflix, а также запускать игры. Для удобства в комплекте идет пульт дистанционного управления и кабели питания.

В Южной Корее за монитор просят 1.17 млн вон (около 32 000 грн), продажи стартуют в начале месяца.

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