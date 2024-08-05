Компания Киевстар за время полномасштабного вторжения уплатила более 25 миллиардов гривень налогов и сборов

Кроме выполнения налоговых обязательств, компания принимает добровольное участие в решении социальных проблем общества, а также является важным звеном общенационального сопротивления агрессору.

Благодаря прозрачному и добросовестному ведению бизнеса оператор электронных коммуникаций Киевстар является одним из крупнейших инвесторов в экономику Украины и налогоплательщиком в государственный бюджет. С начала полномасштабного вторжения компания уплатила более 25,3 млрд грн налогов и сборов, из них 4,5 млрд грн - уплачено в первом полугодии 2024 года.

Кроме выполнения налоговых обязательств, компания принимает добровольное участие в решении социальных проблем общества, а также является важным звеном общенационального сопротивления агрессору. Так, с начала полномасштабного вторжения Киевстар выделил более 2 млрд грн на гуманитарную поддержку Вооруженных Сил Украины, помощь медицинским учреждениям, разминирование территории Украины, подключение к интернету укрытий и т.д. В частности, в рамках поддержанной компанией инициативы "Нам здесь жить" 146 инженерно-саперных групп ВСУ получили транспорт, оборудование и защитное снаряжение. Более 50 млн грн выделено для приобретения комплексных аппаратных связи (КАС) для подразделений воздушных сил ВСУ, которые прикрывают небо над Одесской, Николаевской, Херсонской, а также частью Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской областей. Компания обеспечивает интернетом 1550 модульных домов для переселенцев и почти 1500 противовоздушных укрытий по всей стране.

В планах Киевстар - дальнейшее развитие в Украине современных технологий связи и содействие государству в восстановлении инфраструктуры. С этой целью телеком-оператор планирует инвестировать в экономику Украины в течение 5 лет 1 миллиард долларов США.

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Киевстар является важной инфраструктурной компанией, которая предоставляет критически важные услуги электронных коммуникаций и обеспечивает связью и интернетом более 23 миллионов украинцев. За более чем 25 лет работы Киевстар построил в Украине более 52 тысяч базовых станций, из них 5500 объектов было построено уже во время полномасштабного вторжения.

Справка о Киевстар

Киевстар - крупнейший украинский оператор электронных коммуникаций, который по состоянию на март 2024 г. обслуживал около 24 млн абонентов мобильной связи и более 1 млн абонентов "Домашнего интернета". Компания предоставляет услуги с использованием широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в частности 4G, Big Data, Cloud solutions, сервисы для киберзащиты, цифровое ТВ и др. Киевстар развивает в Украине новые технологии связи и в ближайшие пятьлет планирует инвестировать в это направление 1 млрд долларов США. Компания помогает стране преодолевать вызовы военного времени и за последние два года выделила более 2 млрд грн для поддержки ВСУ, абонентов, местных общин, а также на благотворительные инициативы. Единственный акционер Киевстар - международная Группа VEON с главным офисом в Нидерландах. Акции Группы находятся на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам). Киевстар более 25 лет работает в Украине и признан крупнейшим налогоплательщиком на телеком-рынке, лучшим работодателем и социально ответственной компанией.