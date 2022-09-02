Найти такой смартфон на AliExpress и других площадках можно в районе $100 долларов.

Анонс следующего поколения айфонов ожидается лишь на следующей неделе, но уже сейчас, в Китае, вовсю продаются копии неанонсированных смартфонов.

На канале Amazing Unboxing появилась распаковка копии iPhone 14 Pro.

Внешне копии похожи на рендеры новеньких айфонов, которые на протяжении года показывали разные дизайнеры. На смену вырезу Face ID пришло более изящное решение, напоминающее врезанные в экран камеры в Android-смартфонах, а "челку" заменили на вырез в форме "пилюли".

Впрочем, до конца скопировать айфоны китайцы не сумели: подделки выдает "подбородок" в нижней части рамки, несвойственный оригиналу, и рамки вокруг экрана, которые в разы толще, чем в смартфонах Apple.

Работает это чудо инженерной мысли на базе Android, которая замаскирована под iOS. Внутри – чип уровня MTK6580, 2-3 ГБ оперативной памяти и две камеры на 8 и 13 Мп. Найти такой смартфон на AliExpress и других площадках можно в районе $100 долларов.

Напомним, этой осенью у компании Apple запланировано две крупные презентации. Первая пройдет уже в следующую среду, 7 сентября. Вторая – предположительно, в конце октября-начале ноябре. Более точную дату мы узнаем лишь за неделю до ивента.

Презентация новых моделей iPhone ожидается на сентябрьской презентации. Это будет самый ранний анонс айфонов с 2016 года.

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