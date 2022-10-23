Нередко подобные концепты действительно дают представление о том, в каком направлении пойдут разработчики Apple.

Новая версия операционной системы от Apple получилась спорной. Пользователи ждали от нее радикальных перемен, а на деле большая часть "совершенно новых новшеств" iOS 16 уже давно стали обыденностью для Android-юзеров.

Что в таком случае остается делать? Смотреть концепты и мечтать. На YouTube-канале Concept Central опубликовали презентационный ролик концепта iOS 17, выход которого состоится осенью следующего года.

По представлению автора, следующая версия операционной системы получит переработанный рабочий стол. Приложения получат новые иконки, а виджеты станут интерактивными – например, в виджете списка задач можно отмечать выполненные пункты без перехода в само приложение.

Дизайнер также предложил дать яблочным пользователям возможность создавать несколько вариантов рабочих столов и быстро переключаться между ними, а также делиться дизайном в iMessage – чтобы друг смог применить его у себя в один клик.

Вместе с тем в нижнюю часть клавиатуры предлагается расположить ряд наиболее используемых пользователем эмодзи. Также в видео-концепте можно увидеть новый дизайн центра управления и библиотеки приложений.

По мнению многих пользователей и обзорщиков, новое решение с вырезом Dynamic Island, в котором появляются различные уведомления, является лучшим дизайнерским ходом Apple в новейшей истории компании.

В iOS 17 Dynamic Island должен стать еще умнее: например, в него можно перетянуть любой файл, и тот добавится в буфер обмена. А при переключении в другое приложение островок предложит "вытянуть" сохранённый файл.

Напомним, завтра выходят iPadOS 16 и macOS Ventura

Ключевое нововведение в обеих системах – новый режим многозадачности Stage Manager, позволяющий быстрее переключаться между активными окнами, приложениями и группами приложений. Кроме того, Apple обновила Safari, приложения "Почта", "Сообщения", "Фото" и FaceTime, а также внедрила новый менеджер паролей Passkeys

В этот же день, 24 октября, Apple также выпустит стабильную версию iOS 16.1, в которой разработчики увеличили производительность и улучшили автономность, а также исправили наиболее часто встречающиеся баги.

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