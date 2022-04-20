Также компания предоставит 100 млн иен (719,3 тыс. евро) на гуманитарную помощь пострадавшим и беженцам с Украины.

Большой японский концерн Toshiba Group приостановил прием заказов и инвестиции в РФ.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Toshiba Group приостановила прием заказов и инвестиции в России. Мы будем продолжать следить за ситуацией и очень надеемся на скорое прекращение конфликта", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что компания передаст в общей сложности 100 млн иен (719,3 тыс. евро) Верховному комиссару ООН по делам беженцев и японской неприбыльной организации для оказания гуманитарной помощи пострадавшим из Украины.

В пресс-службе добавили, что влияние выхода с рынка РФ на общий бизнес Toshiba Group является минимальным.

Справка УНИАН. Toshiba Corporation – крупный японский и международный концерн, работающий в области электротехники, электроники, энергетического оборудования, медицинского оборудования. Акционерный капитал Toshiba составляет 1 млрд 750 млн евро.

Как ранее сообщал УНИАН, Япония предоставит Украине дроны и комплекты химической защиты.

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