В Минобороны Японии заявили, что будут продолжать максимальную поддержку Украины.

Япония предоставит Украине дроны и комплекты химической защиты.

Об этом сообщается в Twitter Минобороны Японии.

"Минобороны Японии приняло решение о предоставлении правительству Украины костюмов NBC, масок NBC и дронов. Борьба украинцев за защиту своей страны все еще продолжается, поэтому Минобороны Японии будет продолжать нашу максимальную поддержку. За Украину!"- говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 9 апреля Япония исключила полк "Азов" из списка террористических организаций. Официальное заявление об этом разместило у себя на сайте Главное следственное управление Министерства юстиции Японии, исключив полк "Азов" из реестра "Международного терроризма 2021".

25 марта Япония расширила санкции против Российской Федерации в связи с полномасштабным вторжением в Украину. Так, санкции применены к 25 физическим лицам и к 81 юридическому лицу. Кроме того, Япония запретила экспорт продукции 81 российской компании. Это, в том числе автомобильный и судостроительный заводы и производители электроники.

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