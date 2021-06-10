Специалисты компании Toshiba заявили, что поставили новый рекорд по дальности непрерывной квантовой связи через оптоволокно – 600 км. Этот прорыв приближает перспективу создания так называемого квантового интернета.
Как сообщает New Atlas, в современных компьютерах информация кодируется в битах, которые могут представлять ноль или единицу. Но в квантовых компьютерах информация кодируется с применением причудливой логики квантовой физики – биты могут одновременно представлять как ноль, так и единицу (так называемые кубиты).
Благодаря этому квантовые компьютеры теоретически будут намного производительнее и смогут решать задачи, недоступные современным системам. Кроме того, парадоксы квантовой физики должны сделать такие сети неуязвимыми для хакеров.
Однако на сегодня развитие квантовых технологий сдерживается тем, что кубиты чувствительны к влиянию окружающей среды – даже температура и вибрация может навредить данным. Из-за этого передача информации по квантовым сетям на большие расстояния остается сложной задачей.
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В Toshiba частично решили эту проблему с помощью новой технологии двухдиапазонной стабилизации соединения. Ученые смогли поддерживать постоянный квантовый сигнал, позволивший передавать данные по оптоволоконной сети длинной боле 600 км – примерно в шесть раз дальше, чем в предыдущих опытах.
Это не самая дальняя квантовая передача в целом, по спутниковому соединению ранее удавалось достичь дальности в 1200 км. Но для квантового Интернета потребуется сочетание спутников и оптоволокна.
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