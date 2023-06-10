Апдейт уже начал распространяться среди пользователей и в ближайшие дни станет доступен всем.

Google крупно обновила встроенный в Chrome менеджер паролей для ПК, Android и iOS. Разработчики добавили новые функции безопасности и удобства использования, которые выводят Chrome Password Manager на один уровень с отдельными менеджерами паролей.

Во-первых, в настольном Chrome появилась биометрическая аутентификация, которая ранее была доступна в мобильном клиенте. Это значит, что защитить свои данные с помощью отпечатка пальца, лица или другой формы биометрии теперь могут все пользователи браузера.

Второе крупное нововведение – возможность импорта. Пользователи могут теперь перенести свои пароли из других сервисов в Google, импортировав файл .csv. Для упрощения этого процесса Google предоставила инструкции по импорту паролей из Microsoft Edge, Safari, 1Password, Bitwarden, Dashlane и LastPass.

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Еще одно новшество – добавление заметок к паролям и логинам. Теперь вместе с ними можно сохранять ответы на проверочные вопросы, быстрые коды и другую дополнительную информацию, которая иногда требуется для входа в аккаунты. Это позволяет удобно хранить все необходимые данные в менеджере паролей.

Кроме того, ярлык Chrome Password Manager теперь находится на видном месте декстопной версии браузера – больше не нужно искать его в настройках, чтобы получать доступ к паролям. И не требуется покидать страницу сайта, чтобы просмотреть сохраненную информацию или изменить настройки конфиденциальности. Все это можно сделать без лишних усилий и переходов, прямо на странице сайта.

Апдейт уже начал распространяться среди пользователей и в ближайшие дни станет доступен всем.

Ранее УНИАН сообщал, что вскоре приложение Google Drive перестанет работать на старых версиях Windows. По такому случаю Google рекомендует пользователям установить более новую версию операционной системы – Windows 10 или 11.

А в одной из предыдущих заметок мы рассказывали, как улучшить свой Chrome – нужно активировать всего две настройки. Первая освобождает память, делая браузер более шустрым, тогда как вторая позволяет продлить время работы ноутбука без подзарядки.

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