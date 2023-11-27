В ноябре Google начала масштабную борьбу с блокировщиками рекламы. Дошло даже до того, что компания добавила 5-секундную задержку при загрузке видео.

Разработчик под ником hackhive-io выпустил полезное и, что немаловажно, легальное расширение Ad Speedup ("Ускорение рекламы") для браузера, которое пригодится всем, кому надоела реклама в видео на YouTube.

Как известно, в ноябре Google начал масштабную борьбу с блокировщиками рекламы. Поисковый гигант даже дошел до того, что начал намеренно замедлять загрузку видео, если алгоритмы YouTube обнаруживают любые утилиты, блокирующие рекламные объявления.

Бесплатное дополнение Ad Speedup, совместимое с Chrome и другими браузерами на движке Chromium, работает иначе – оно ускоряет показ рекламы в 16 раз, сводя к минимуму время ее показа. Утилита автоматически распознает рекламный ролик и позволяет быстро сократить 30-секундную рекламу до всего лишь одной-двух секунд.

Разработчик Ad Speedup отмечает, что она не задействует никаких методов, нарушающих правила видеохостинга, а лишь ускоряет рекламу с помощью встроенного видеоплеер. Как работает утилита, можно посмотреть в ролике ниже.

Как сообщал УНИАН, борьба с блокировщиками рекламы оказалась весьма эффективной: сегодня наблюдается "рекордное количество" людей, которые удалили блокировщики рекламы, чтобы продолжать смотреть YouTube.

Пока что ограничение в основном затрагивает тех зрителей, у кого установлен AdBlock. Например, uBlock Origin по-прежнему успешно блокирует рекламу на YouTube. Но все это временно.

Ранее также стало известно, что с 2024 в Chrome перестанут работать блокировщики рекламы, другие браузеры, работающие на движке Chromium, тоже пострадают. Единственной альтернативой останется переход на Firefox, где расширения работают в штатном режиме.

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