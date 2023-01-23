Этот метод поможет узнать наверняка, стоит ли менять батарею или проблема быстрой разрядки кроется в другом.

В любом смартфоне, в не зависимости, будь-то бюджетник или топовый флагман. рано или поздно аккумулятор начнет работать менее эффективно и быстрее изнашиваться.

От аккумулятора зависит не только время жизни смартфона, но и многое другое, как например, его производительность, общее качество и даже температура, до которой он будет нагреваться при работе. Как узнать, что батарейку пора менять – читайте в нашем материале.

Как узнать, что батарейку в смартфоне пора менять

Признаки изношенного аккумулятора – замедленная работа смартфона, частые подвисания, перегрев, короткий срок работы от одной зарядки. Но перед заменой батареи рекомендуется проверить ее с помощью встроенных системных средств или сторонних программ.

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У смартфонов с операционной системой iOS есть раздел "Аккумулятор" в настройках, где указана максимальная емкость батареи – со временем она снижается.

К слову, похожая "фича" есть на телефонах Xiaomi и Samsung. А что делать владельцам других гаджетов на Android?

В Google Play можно найти популярное и полезное приложение AccuBattery. Оно расскажет пользователям о реальном состоянии аккумулятора их девайса на данный момент, покажет, какие процессы запущены в темном секторе и сильно "едят" батарею.

Чтобы узнать реальный износ батареи, скачайте и установите приложение, разрядите батарею смартфона до 15%, после чего поставьте его заряжаться и не трогайте, пока аккумулятор не наберет 100%. Затем оставьте устройство на зарядке еще на 30-40 минут.

После этого откройте AccuBattery и посмотрите, какую емкость аккумулятора покажет программа. Если уровень упал ниже 80%, то батарею желательно поменять. По крайней мере, она будет гораздо хуже держать заряд, чем на новом устройстве, и внезапно вырубаться – особенно, когда на улице мороз.

К слову, ранее УНИАН делился полезными советами, как пользоваться смартфоном, когда на улице мороз. В Украине, где зима проходит при температуре ниже 0 градусов, телефон на холоде рискует разрядиться в любой момент.

Также рассказывали, как за пару минут заставить старый или слабый смартфон работать быстрее. Подходят они как для Android-смартфонов, так и айфонов.

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