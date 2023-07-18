Telegram и подобные ему мессенджеры буквально воруют память вашего смартфона. Поэтому их нужно время от времени чистить.

"Недостаточно места", подвисающие приложения – с этими проблемами рано или поздно сталкивается каждый из нас. Поэтому нужно понимать, чем занята память телефона, и за какими программами нужно держать глаз да глаз.

Звучит очевидно, но наиболее быстрый и эффективный освободить память на телефоне – удалить ненужные файлы. Это могут быть фотографии и видео, ненужные либо редко используемые приложения, игры и т.д. Однако что делать, если удалять нечего или не хочется? Есть решение.

Самый быстрый способ освободить место на телефоне

Если вы активно "сидите" в Telegram, WhatsApp или других мессенджерах, вы, скорее всего, замечали, что переписываясь с друзьями или листая ленту, смартфон осуществляет автоматическое сохранение изображений и видео. Сделано это для удобства, чтобы не загружать эти данные повторно каждый раз, как вы откроете чат.

Видео дня

Но в итоге в памяти смартфона накапливается огромное количество лишней информации, которая может разрастаться десятками гигабайтов.

Для наглядного примера: зайдите на телефоне в настройки, изучите расклад по хранилищу – с высокой долей вероятностью Telegram или ваш основной мессенджер для переписки занимает несколько гигабайт.

Процедура избавления от скопившегося хлама в мессенджерах называется "Очистка кэша". В Telegram ее можно найти в "Настройки" → "Данные и память" → "Использование памяти" → "Очистить кэш Telegram".

Подобная чистка ежемесячно гарантирует возвращение нескольких Гбайт памяти. А самое главное, что вы не лишаетесь доступа к файлам. Если нужно, то они прогрузятся повторно. Главное – не удалять сами переписки и сообщения.

Вторая группа приложений, занимающих много места – программы для просмотра видео. К таковым можно отнести YouTube и TikTok. По аналогии с мессенджерами они автоматически загружают контент на ваше устройство, чтобы вы могли листать ленту без рывков.

Как очистить TikTok : запускам приложение → вкладка "Профиль" → "Настройки и конфиденциальность" → "Освобождение места" → "Очистить кэш".

: запускам приложение → вкладка "Профиль" → "Настройки и конфиденциальность" → "Освобождение места" → "Очистить кэш". Как очистить YouTube: открываем настройки смартфона → раздел "Приложения" → выбираем YouTube → "Память" → "Очистить".

И напоследок, много места на телефоне требуют приложения для прослушивания музыки от различных стриминговых сервисов. Происходит это из-за того, что пользователи загружают песни или целые альбомы на смартфон для воспроизведения их в оффлайне.

В случае с Apple Music, чтобы удалить загруженные песни, выберите в перечне приложений раздел "Музыка" и нажмите "Редактировать". Таким образом можно удалить как все песни, так и песни отдельных исполнителей.

Если рекомендации выше не помогли, то придется все же удалить некоторые медиафайлы. Либо задуматься о покупке нового смартфона. УНИАН собрал пять признаков умирающего телефона – если такие есть у вашего гаджета, то ремонт ему вряд ли поможет, и имеет смысл приобрести новое устройство.

Если вы в поисках сбалансированного бюджетника, мы делились рейтингом лучших смартфонов бюджетом до $300 и $150. В обоих рейтингах первое место заняли модели линейки Redmi Note 12.

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