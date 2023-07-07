Приложения надо не только правильно устанавливать, но и правильно удалять, иначе с каждым днем места на смартфоне будет оставаться все меньше.

Многие пользователи избавляются от ненужных приложений или игр на своих смартфонах путем зажимания значка программы на основном экране, после чего выбирая "Удалить" в появившемся меню. И на этом, как правило процедура удаления заканчивается.

Хоть такой способ является простым и удобным, после него в системе остаются различные файлы и прочий "мусор", который забивает память смартфона. Это не сулит ничем хорошим, поэтому нужно знать, как правильно удалять приложения без следа и вреда. Этот способ рекомендуется использовать всем.

Как правильно удалять приложения на Android

Правильно удалить приложение не сложно. Для начала зайдите в настройки и найти вкладку "Приложения" → "Все приложения". Стоит отметить, что некоторые пункты меню могут отличаться в зависимости от вашей Android-оболочки, но последовательность действий остается одинаковой.

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Теперь когда вы видите список всех установленных приложений на вашем смартфоне, вы можете полностью управлять каждым из них. Если есть чувство, что чего-то не хватает, нажмите на три точки в правом верхнем углу и в открывшемся меню выберите "Показывать системные".

Чтобы правильно удалить приложение, нажмите на него и выберите вкладку "Память". Спускаемся до "Очистить данные" и нажимаем ОК. Так вы уберете системные файлы и прочий кэш приложения, которые будут не нужны системе.

Когда эта процедура завершена, вернитесь назад, кликните "Удалить" и подтвердите свое действие. После этого приложение будет полностью удалено, а память смартфона вздохнет с облегчением.

Что делать, если не получается удалить приложение

Если вы сделали все по инструкции, но ничего не получилось, то, скорее всего, вы имеете дело с системным приложением. Такие приложения удалить нельзя. По крайней мере без стороннего софта или root-прав.

Системные приложения обеспечивают корректную работу всей операционной системы – поэтому они так и называются. Иногда они напрямую не влияют на работу системы, однако предоставляют ей необходимые функции. Например, приложение "Телефон". Поэтому лучше все же не трогать их.

К слову, в Android 14 таки появится возможность удалить неудаляемые программы без получения root-прав и гайдов в интернете. Удалить можно будет любой софт, который не влияет на работоспособность смартфона, тем самым освободив память и ограничив нежелательную фоновую активность.

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