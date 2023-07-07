Многие пользователи избавляются от ненужных приложений или игр на своих смартфонах путем зажимания значка программы на основном экране, после чего выбирая "Удалить" в появившемся меню. И на этом, как правило процедура удаления заканчивается.
Хоть такой способ является простым и удобным, после него в системе остаются различные файлы и прочий "мусор", который забивает память смартфона. Это не сулит ничем хорошим, поэтому нужно знать, как правильно удалять приложения без следа и вреда. Этот способ рекомендуется использовать всем.
Как правильно удалять приложения на Android
Правильно удалить приложение не сложно. Для начала зайдите в настройки и найти вкладку "Приложения" → "Все приложения". Стоит отметить, что некоторые пункты меню могут отличаться в зависимости от вашей Android-оболочки, но последовательность действий остается одинаковой.
Теперь когда вы видите список всех установленных приложений на вашем смартфоне, вы можете полностью управлять каждым из них. Если есть чувство, что чего-то не хватает, нажмите на три точки в правом верхнем углу и в открывшемся меню выберите "Показывать системные".
Чтобы правильно удалить приложение, нажмите на него и выберите вкладку "Память". Спускаемся до "Очистить данные" и нажимаем ОК. Так вы уберете системные файлы и прочий кэш приложения, которые будут не нужны системе.
Когда эта процедура завершена, вернитесь назад, кликните "Удалить" и подтвердите свое действие. После этого приложение будет полностью удалено, а память смартфона вздохнет с облегчением.
Что делать, если не получается удалить приложение
Если вы сделали все по инструкции, но ничего не получилось, то, скорее всего, вы имеете дело с системным приложением. Такие приложения удалить нельзя. По крайней мере без стороннего софта или root-прав.
Системные приложения обеспечивают корректную работу всей операционной системы – поэтому они так и называются. Иногда они напрямую не влияют на работу системы, однако предоставляют ей необходимые функции. Например, приложение "Телефон". Поэтому лучше все же не трогать их.
К слову, в Android 14 таки появится возможность удалить неудаляемые программы без получения root-прав и гайдов в интернете. Удалить можно будет любой софт, который не влияет на работоспособность смартфона, тем самым освободив память и ограничив нежелательную фоновую активность.
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