При легком загрязнении на помощь придут специальные приложения для очистки динамика, которые "пробивают" посторонние частицы наружу.

На определенном этапе пользования смартфоном в динамик забивается мелкая пыль и грязь, и пользоваться девайсом становится некомфортно. Независимо от того, часто ли вы слушаете музыку через встроенные динамики, вы в любом случае заметите, если этот элемент засорится и требует обслуживания.

Чтобы очистить динамики телефона от пыли, совсем не обязательно идти в сервисный центр или "расковыривать" динамик самостоятельно. На выручку придут специальные приложения для очистки динамика, которые "пробивают" загрязнения.

Как очистить динамик при помощи звука

Способ достаточно простой, но главное рабочий. Да, о 100% эффективности речи не идет, но более 80% – уже неплохой результат.

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Первое, что вам необходимо сделать – зайти в App Store или Google Play и в строке поиска ввести speaker cleaner или другой похожий запрос. Перед вами появится большой список разнообразных приложений – установите любое из рекомендованных. Например, вот:

Утилита имеет простой и понятный интерфейс, с которым разберется даже тот, кто никогда не пользовался подобными программами.

Первое, что нужно сделать – установить на телефоне максимальную громкость, а динамик – опустить вниз. Наушники, если они подключены, необходимо отключить.

Далее, выбрав в меню Speaker или Ear speaker, клацаем на Start cleaning, за которой последует своеобразный звук.

Процесс очистки, как правило, занимает несколько минут. А главное – это действительно работает.

Подобные приложения-"очистители" хороши тем, что они создают повторяющийся звук с определенной частотой, который способствует отделению и постепенному выталкиванию мусора.

Также стоит отметить, что на некоторых смартфонах, например, Xiaomi, функция "Очистка динамика" есть по умолчанию. Проверить, поддерживает ли ваш телефон данную функцию или нет, можно в настройках. Для этого необходимо зайти в настройки и строке поиска написать слово динамик.

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