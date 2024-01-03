Игровой флагман ASUS хуже всех ремонтируется, тогда как новые айфоны получили первое место по качеству внутренней сборки.

Популярный ютубер JerryRigEverything, профессионально занимающийся уничтожением гаджетов на камеру, назвал свой топ смартфонов 2023 года. Подумайте о покупке какого-нибудь из них.

Самым ремонтопригодным устройством был признан Fairphone 5. Каждый его компонент можно легко заменить с помощью отвертки, а запасные части легко можно купить у производителя. На втором месте по ремонтопригодности – Google Pixel 8 Pro.

Наименее ремонтопригодным устройством блогер назвал ASUS ROG Phone 7 Ultimate. Из-за своей своеобразной конструкции этот геймерский флагман крайне сложно ремонтировать, поэтому если он сломался, то, скорее всего, придется покупать новый.

Самым надежным девайсом 2023 оказался Google Pixel 7a. Смартфон имеет корпус из поликарбоната, который по прочности не уступает металлу. Примечательно, что среди наименее прочных смартфонов упоминается складной Pixel Fold от Google. Его довольно легко согнуть и сломать.

Отдельно JerryRigEverything выделил iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max. По его мнению, флагманские айфоны – самые аккуратные телефоны на рынке с точки зрения внутренней компоновки.

Напомним, что бюджетный Pixel 7a также победил в "слепом" тесте камер 2023 года. Он обошел iPhone 15 Pro Max и другие дорогостоящие флагманы.

В свою очередь команда бенчмарка AnTuTu обновила рейтинг самых мощных Android-смартфонов, и в нем новый лидер. Он на 30% мощнее iPhone 15 Pro Max, при этом стоит почти в два раза дешевле.

Вас также могут заинтересовать новости: