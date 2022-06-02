С каждым годом игры для смартфонов становятся все "прожорливей", требуя от пользователей более мощных устройств.

Эксперты YouTube-канала Golden Reviewer сравнили топовые модели iPhone, Samsung и Xiaomi по скорости, нагреву и прожорливости в онлайн-игре Apex Legends.

В тесте принимали участие четыре аппарата премиум-класса: Galaxy S22 Ultra, iPhone 13 Pro Max, Redmi K50 и Redmi K50 Pro. Запускалась игра на максимальных настройках с FPS 60 к/с.

После завершения теста максимальная температура самой высокой оказалась у айфона: 45°C. За ним идет самсунговский аппарат с 44,8°C. Меньше всего нагрелся при этом K50: максимальная температура у него не превысила 40°C.

Эксперты сошлись во мнение, что самым эффективным, как ни странно, является младший Xiaomi Redmi – K50, который к тому же стоит в разы дешевле остальных.

Эффективность на ватт у него равняется 16,2, у него также была самая низкая температура после окончания тестирования. За ним идет iPhone 13 Pro Max, Redmi K50 Pro замыкает тройку. На последнем месте разместился Samsung.

Ранее УНИАН приводил сравнение работы камер топового смартфона от Apple – iPhone 13 Pro, – с флагманом Oppo Find X5 Pro, который многие называют лучшим мобильных девайсом компании на сегодня.

Отмечается, что iPhone от Oppo "отделяют годы", несмотря на то, что камеры до сих пор считаются одной из главных фишек "яблочных" флагманов. Инсайдеры пишут, что Apple планирует вновь вернуть лидирующие позицию с выходом iPhone 14, в которой компания откажется от 12-МП датчика изображения в пользу сенсора разрешением 48 Мп.

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