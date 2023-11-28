Концепт iPhone 16 представляет собой дизайн, подобный iPhone 11 и 12, но с поддержкой функций Pro, включая сканер LiDAR.

Дизайнер под ником UPintheOZONE представил концепт будущего iPhone. Автор считает, что подобный айфон способен перевернуть представления о дизайне и функциональности смартфонов.

Концепция iPhone 16 предполагает вертикальное расположение, напоминающее iPhone 11 и 12. Или как iPhone 15 Pro, но без третьей камеры. Особое внимание в концепте как раз таки уделено интеграции сенсора LiDAR, который уже присутствует в Pro-моделях.

Этот сенсор позволяет захватывать пространственное видео, улавливая глубину объектов и находящихся в кадре людей – такой контент можно будет смотреть через гарнитуру Vision Pro. Внедрение LiDAR в обычные модели iPhone 16 может значительно расширить возможности дополненной реальности для широкого круга пользователей.

Видео дня

В концепте iPhone 16 также представлен фишка для любителей шорткатов – Action button. На нее можно назначить один из девяти сценариев, через автоматизацию – практически любое действие. В настоящее время только модели iPhone 15 Pro оснащены кнопкой Action.

Помимо аппаратного обеспечения, Apple также работает над внедрением ИИ-функций в iOS 18. Благодаря новым аппаратным и программным обновлениям iPhone 16 будет лучше конкурировать со своими же устройствами "Pro".

До выпуска серии iPhone 16 остается много месяцев, но это не останавливает инсайдеров от постоянных "сливов" и утечек. Портал MacRumors перечислил сразу 16 самых ожидаемых функций и изменений, которые Apple приберегла для линейки 2024 года.

Среди них – увеличенные дисплеи, искусственный интеллект и мощные процессоры. Также, по слухам, Apple переделает систему охлаждения в новых айфонах, из-за чего они не будут перегреваться даже при пиковых нагрузках, в отличие от iPhone 15.

Вас также могут заинтересовать новости: