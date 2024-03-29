Ранее этот функционал был доступен только в iPhone 13, 14 и 15.

СМИ и яблочные пользователи обнаружили, что Apple с релизом iOS 17.4 добавила в iPhone 12 поддержку стандарта беспроводной зарядки Qi2.

Qi2 – это технология беспроводной зарядки нового поколения с повышенной эффективностью и функциями магнитного выравнивания, вдохновленными технологией Apple MagSafe. Тогда как максимальная мощной Qi равна 7,5 Вт, в Qi2 она достигает 15 Вт, пишет MacRumors.

Тесты показали, что севший "в ноль" iPhone 12 Pro Max заряжается до 30% за 33 минуты и до 50% за 64 минуты с зарядкой Qi2. При использовании оригинальной зарядки требуется 38 минут и 70 минут соответственно.

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Изначально поддержку QI2 добавили в iPhone 15, а с обновлением iOS 17.2 этот стандарт стал доступен в iPhone 13 и iPhone 14. Примечательно, что сама Apple не анонсировала такого апгрейда для iOS 17.4.

Ранее в iPhone после обновления нашли функцию защиты глаз: она помогает предотвратить усталость глаз и снизить риск развития близорукости (миопии), особенно у подрастающего поколения. Несмотря на свою полезность, Apple никогда сама не упоминала о ней.

На июне у Apple уже запланирована презентация iOS 18. Ожидается, что это будет самое крупное обновление в истории iPhone. Известен список айфонов, которые смогут обновятся до новой ОС.

А на май у Apple запланирован выпуск новых планшетов, и оба релиза будут довольно значительными: iPad Pro впервые получат OLED-панели вместо LCD, а семейство Air впервые в истории выйдет в двух размерах и получит новую диагональ 12,9 дюйма.

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