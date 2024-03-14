Несмотря на то, что новенький iPhone 15 стал самым навороченным смартфоном Apple, пользователи предпочитают раритетные девайсы.

Разработчики бенчмарка AnTuTu обновили традиционный рейтинг девайсов Apple, которые (согласно опросам) пользователи техники бренда любят больше всего. В список вошли как смартфоны, так и планшеты американского производителя.

Лидерство в "яблочном" рейтинге занял 10,5-дюймовый iPad Pro 2 с 96,69% положительных отзывов. Этот планшет давно перестали производить, но фанаты бренда продолжают им пользоваться. За ним следует вышедший в 2020 году iPad Air 4 с результатом 96,43%

А вот если смотреть только на смартфоны, то лидером оказался iPhone 12 mini с рейтингом 95,97%. Этот смартфон маленький и им комфортно пользоваться одной рукой – у него 5,4-дюймовый OLED-дисплей, "монобровь" и стеклянный корпус с плоскими рамками. А еще самый мощный процессор 2020 года и оптимальная двойная камера на 12 мегапикселей.

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На втором месте в списке Apple-смартфонов расположился iPhone SE второго поколения – 95,01% положительных реакций. Этот айфон не похож ни на один из актуальных телефонов из-за дисплея диагональю всего 4,7-дюйма. Дизайн не самый современный, зато телефон свободно умещается в одной руке.

Таким образом, в 2024 году у пользователей большой симпатией пользуются раритетные iPhone, которые отличаются компактным дизайном, по сравнению с более современными версиями.

Как известно, после релиза компактных iPhone 12 и 13 mini два года подряд Apple заменила модель "мини" на "плюс" с большим экраном. Скорее всего, в будущем компания вряд ли выпустит iPhone с экраном меньше 6 дюймов.

Что касается нового iPhone, то он, по слухам, выйдет в 2025 году и будет сделан на основе iPhone 14. То есть, крошечный 4,7-дюймовый дисплей заменит 6,1-дюймовая OLED панель.

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