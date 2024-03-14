Разработчики бенчмарка AnTuTu обновили традиционный рейтинг девайсов Apple, которые (согласно опросам) пользователи техники бренда любят больше всего. В список вошли как смартфоны, так и планшеты американского производителя.
Лидерство в "яблочном" рейтинге занял 10,5-дюймовый iPad Pro 2 с 96,69% положительных отзывов. Этот планшет давно перестали производить, но фанаты бренда продолжают им пользоваться. За ним следует вышедший в 2020 году iPad Air 4 с результатом 96,43%
А вот если смотреть только на смартфоны, то лидером оказался iPhone 12 mini с рейтингом 95,97%. Этот смартфон маленький и им комфортно пользоваться одной рукой – у него 5,4-дюймовый OLED-дисплей, "монобровь" и стеклянный корпус с плоскими рамками. А еще самый мощный процессор 2020 года и оптимальная двойная камера на 12 мегапикселей.
На втором месте в списке Apple-смартфонов расположился iPhone SE второго поколения – 95,01% положительных реакций. Этот айфон не похож ни на один из актуальных телефонов из-за дисплея диагональю всего 4,7-дюйма. Дизайн не самый современный, зато телефон свободно умещается в одной руке.
Таким образом, в 2024 году у пользователей большой симпатией пользуются раритетные iPhone, которые отличаются компактным дизайном, по сравнению с более современными версиями.
Как известно, после релиза компактных iPhone 12 и 13 mini два года подряд Apple заменила модель "мини" на "плюс" с большим экраном. Скорее всего, в будущем компания вряд ли выпустит iPhone с экраном меньше 6 дюймов.
Что касается нового iPhone, то он, по слухам, выйдет в 2025 году и будет сделан на основе iPhone 14. То есть, крошечный 4,7-дюймовый дисплей заменит 6,1-дюймовая OLED панель.