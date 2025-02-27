iOS 18 получит множество функций искусственного интеллекта, а помощник Siri станет намного умнее

Ежегодная конференция WWDC, на которой Apple анонсирует новые версии ОС, пройдет эти летом. Но нам уже известно, какие iPhone и iPad получат новые iOS и iPadOS 18 соответственно.

Если верить списку MacRumors, iOS 18 получат все современные смартфоны бренда с новым дизайном – исключение составят лишь девайсы серии iPhone SE. Вот полный список будущих обладателей iOS 18:

Серия iPhone 15,

Серия iPhone 14,

Серия iPhone 13,

Серия iPhone 12,

Серия iPhone 11,

iPhone XS и XS Max,

iPhone XR,

iPhone SE второго и третьего поколений.

Само собой, iOS 18 также будет предустановлен в грядущих моделях iPhone 16, который покажут в сентябре.

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Список планшетов, которые получат iPad OS 18:

iPad Pro (2-го поколения и новее),

iPad Air (3-го поколения и новее),

iPad (6-го поколения и новее),

iPad mini (5-го поколения и новее).

По информации Bloomberg, iOS 18 принесет самое крупное обновление в истории iPhone. Большая часть изменений будет посвящена искусственному интеллекту, а Siri станет намного умнее. Еще одним важным нововведением будет поддержка стандарта обмена сообщениями RCS.

При этом отмечается, что большая часть новых "фишек" будет задействована эксклюзивно в iPhone 16, а старые модели получат только некоторые из новых возможностей. Особенно это касается искусственного интеллекта и других нейросетевых возможностей.

Apple анонсирует iOS 18 на своей ежегодной конференции разработчиков WWDC в июне, где точно подтвердит список поддерживаемых iPhone, а публичная версия выйдет в сентябре.

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