Ежегодная конференция WWDC, на которой Apple анонсирует новые версии ОС, пройдет эти летом. Но нам уже известно, какие iPhone и iPad получат новые iOS и iPadOS 18 соответственно.
Если верить списку MacRumors, iOS 18 получат все современные смартфоны бренда с новым дизайном – исключение составят лишь девайсы серии iPhone SE. Вот полный список будущих обладателей iOS 18:
- Серия iPhone 15,
- Серия iPhone 14,
- Серия iPhone 13,
- Серия iPhone 12,
- Серия iPhone 11,
- iPhone XS и XS Max,
- iPhone XR,
- iPhone SE второго и третьего поколений.
Само собой, iOS 18 также будет предустановлен в грядущих моделях iPhone 16, который покажут в сентябре.
Список планшетов, которые получат iPad OS 18:
- iPad Pro (2-го поколения и новее),
- iPad Air (3-го поколения и новее),
- iPad (6-го поколения и новее),
- iPad mini (5-го поколения и новее).
По информации Bloomberg, iOS 18 принесет самое крупное обновление в истории iPhone. Большая часть изменений будет посвящена искусственному интеллекту, а Siri станет намного умнее. Еще одним важным нововведением будет поддержка стандарта обмена сообщениями RCS.
При этом отмечается, что большая часть новых "фишек" будет задействована эксклюзивно в iPhone 16, а старые модели получат только некоторые из новых возможностей. Особенно это касается искусственного интеллекта и других нейросетевых возможностей.
Apple анонсирует iOS 18 на своей ежегодной конференции разработчиков WWDC в июне, где точно подтвердит список поддерживаемых iPhone, а публичная версия выйдет в сентябре.