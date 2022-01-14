Всего за пару недель приложение установило более 2 млн пользователей.

Первый номинант на звание хайпового сервиса 2022 года – приложение Locket, которое уже через несколько дней после запуска попало в мировой топ App Store.

Акцент в сервисе делается на фотографии, но, в отличие от Instagram, в нем нет ленты в привычном ее понимании: все фото отображаются в виджете, а вместо десятков друзей можно добавить лишь пять человек из списка контактов.

История создания соцсети интересная: разработчик приложения, Мэтт Мосс из Калифорнийского университета, хотел постоянно обмениваться фотографиями со своей девушкой, которая уехала в другой город на учебу. Просто мессенджеры и существующие социальные сети – слишком хлопотно.

От идеи до ее воплощения прошло около двух недель, и влюбленные начали активно пользоваться "личной соцсетью". Каждый день они отправляли друг другу по несколько снимков и пересматривали старые фото. Это заметили друзья пары и попросили его выпустить сервис, что он и сделал 1 января.

При регистрации достаточно указать номер телефона, разрешить доступ к своему списку контактов и камере. После этого нужно установить виджет Locket на рабочий стол: если на него тапнуть, то можно быстро сделать новое фото и поделиться им со всеми друзьями.

Загружать фотографии из медиатеки нельзя, фильтров или статистики тоже нет – только простые и моментальные фото для друзей и близких.

Читайте такжеОставайтесь в тренде: самые популярные мобильные приложения 2021 годаЧто такое Locket? Очередной хайп, который всеми забудется через пару месяцев, как было с Clubhouse, или что-то на самом деле долгоиграющее? Покажет лишь время. Приложение доступно для бесплатного скачивания в App Store. Версии для Android пока нет, но автор уже работает над ней.

Вас также могут заинтересовать новости: