В частном разговоре миллиардер заявил, что "нет смысла покупать Twitter, если мы движемся к третьей мировой войне".

"Сделка века" по покупке Илоном Маском Twitter'а обрастает новыми подробностями. В сети появились частные сообщения миллиардера одному из банкиров, из которых следует, что Маск отложил решение о покупке соцсети в мае из-за вторжения России в Украину.

Об этом сообщает издание Business Insider.

Давайте притормозим сделку на несколько дней [...] Завтрашняя речь Путина [к 9 мая] действительно важна. Не имеет смысла покупать Twitter, если мы движемся к Третьей мировой войне – процитировал один из адвокатов "твиттера" слова Маска в ходе судебного заседания. Видео дня

Демонстрируя подобные сообщения, адвокаты Twitter хотели показать, что резкая смена курса Маска по покупке соцсети была сконцентрирована на финансовом аспекте, а не на данных о количестве фальшивых учетных записей в социальной сети, как считалось ранее.

В свою очередь адвокат Маска назвал приведенные отрывки "полной чепухой" и пообещал представить в суде всю переписку, а не вырванные из контекста фразы.

Путь Илона Маска к потенциальной покупке Твиттера

9 июля стало известно о том, что основатель SpaceX, миллиардер Илон Маск расторг соглашение о приобретении социальной сети Twitter. Стоимость сделки должна была составить $44 млрд.

Twitter почти сразу подал на него в суд, чтобы оспорить решение Маска об отказе от покупки соцсети. Судебный процесс намечен на октябрь.

Представители Маска подчеркнули, что дела такого масштаба не могут завершаться в такие короткие сроки. Илон Маск убежден, что попытка Twitter рассмотреть вопрос "со скоростью света" связана с желанием скрыть правду о количестве фейковых аккаунтов.

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