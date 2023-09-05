Новичок Realme сразу выбился в лидеры рейтинга, сместив таких "титанов", как Galaxy S23 Ultra и Xiaomi 13 Pro.

Бенчмарк AnTuTu опубликовал обновленный "народный" рейтинг смартфонов – устройства отбирались на основе рецензий реальных пользователей. Кроме флагманов в топ пробился недорогой аппарат Realme.

Актуальный рейтинг возглавил Realme GT5, который на днях начал продаваться в Китае и сразу стал хитом. Смартфон получил 97,14% восторженных отзывов. Это "середняк" за $400, например, обошел Galaxy S23 Ultra и Vivo x Fold2.

Главной "фишкой" Realme GT5 является супермощная зарядка на 240 Вт: всего за 80 секунд заполняются первые 20%, а полный заряд занимает 9 минут. Также смартфон оснащен LED-подсветкой, самым топовым процессором Qualcomm и 24 Гбайт оперативной памяти.

Видео дня

На четвертом и пятом месте расположились Nubia Z50 Ultra (93,58%) и Vivo X90 Pro Plus (93,04%), которые в июле занимали второе и третье места рейтинга. Весь список можно посмотреть ниже:

А меж тем в топе самых производительных Android-смартфонов появился новый "король". Актуальный рейтинг AnTuTu возглавил OnePlus Ace 2 Pro, который работает на разогнанном процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Стоит он при этом чуть дороже $400.

Если вы в поисках нового смартфона, есть традиционный рейтинг самых крутых по цене/качеству девайсов 2023 года. В самой дешевой категории первое место занял Redmi Note 12 Turbo, а в самой дорогой – iQOO11 Pro.

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