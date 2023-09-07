Стоит новинка 250 долларов.

Компания ZTE представила новый среднебюджетный смартфон Axon 50 Lite. Доступный аппарат в первую очередь выделяется дизайном – его явно позаимствовали у последних айфонов, передает портал Gizmochina.

На задней панели Axon 50 Lite находится камера с тремя сенсорами. Здесь есть основной объектив на 50 мегапикселей и пара 2-мегапиксельных камер для макро- и глубинной съемки. При этом, сенсоры имеют такую же компоновку, как и у топовых смартфонов Apple.

Еще у девайса плоские рамки – на этом сходства с 14 Pro заканчиваются. Спереди новинка имеет 6,6-дюймовый IPS-экран с разрешением FHD+ и кадровой частотой 90 Гц, а внутри расположен 8-ядерный чип с частотой 1,6 ГГц. Телефон также получил 4 Гбайт оперативной и 256 Гбайт флеш-памяти.

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При этом Axon 50 Lite выделяется на фоне флагманов Apple наличием 3.5-мм аудиоджека для наушников и слотом под две сим-карты. Девайс также получил аккумулятор ёмкостью 5000 мА•ч с 22-ваттной зарядкой. Из коробки он работает на MyOS UI на базе Android 13.

Стоимость ZTE Axon 50 Lite составляет 250 долларов, или около 9000 грн. О выходе этой модели в Европе пока не сообщалось, но появление ее на AliExpress и других маркетплейсах это вопрос времени.

А меж тем до презентации новых айфонов и других "яблочных" новинок осталось меньше недели. Замена Lightning на USB-C станет одним из ключевых нововведений iPhone 15, причем сама Apple якобы преподнесет переход на USB-C как "революцию".

В ходе мероприятия также ожидается анонс смарт-часов Apple Watch Series 9 и Apple Watch Ultra 2-го поколения, и, возможно, обновленных AirPods.

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